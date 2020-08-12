Не нашли оптимальный способ имплантации зубов: опытный имплантолог предложит минимум два варианта решения

В далекое прошлое ушло понятие «безнадежности» в вопросах имплантации зубов. Современные возможности стоматологии позволяют помогать пациентам в самых разных и самых сложных случаях и делать это максимально безболезненно, надежно и в кратчайшие сроки. А также предлагать различные варианты конструкций по цене и срокам изготовления, не навязывая какой-то «единственно возможный способ», удобный или выгодный специалисту и учреждению.

— Николай Юрьевич, вы утверждаете, что помочь можно пациенту практически с любой проблемой…

— Если вы не нашли решения проблемы, если вам не дали выбора, нам есть что вам предложить, у нас нет никаких ограничений в протезировании и имплантации. Мы используем все возможности современной имплантации, существующие в мировой практике, чтобы предоставить пациенту вариант, который его устроит по качеству, цене и эстетике. Если вам сказали, что помочь нельзя, мы предложим как минимум два варианта решения проблемы. Мы специализируемся на очень сложных случаях. Например, при атрофии или отсутствии кости, когда некуда ставить имплантат, можем установить имплантаты зигомы в скуловую кость и реабилитировать пациента на первый-третий день после операции — вернуть ему полноценную жизнь, возможность улыбаться, полноценно питаться, жить, не стесняясь своего внешнего вида.

— Нередко можно встретить категоричные предложения: мы работаем без костной пластики или мы выполняем имплантацию «все на четырех»… Существуют универсальные методы, которые подходят всем?

— Как нет двух одинаковых людей, так нет и единых алгоритмов действия. В каждом конкретном случае мы подбираем тот вид имплантации и протезирования, которые диктует клиническая картина, — все зависит от ситуации, индивидуальных особенностей пациента, его возможностей и предпочтений. Мы можем выполнить имплантацию «все на четырех» (all-on-4), «все на шести», «все на восьми», «все на трех» имплантатах — разные модификации несъемного протезирования с немедленной нагрузкой, можем выполнить имплантацию с использованием имплантатов зигомы, можем выполнить костную пластику, можем обойтись без нее, можем поставить условно-съемную или съемную конструкцию с опорой на имплантаты. Мы не ограничены одной методикой, вариантов, которые сегодня есть у пациентов, не счесть, и пациент совместно с доктором решает, что для него оптимально.

Когда врач или клиника утверждают, что есть один единственный способ для всех — это звучит, мягко говоря, странно.

— Сахарный диабет и остеопороз могут стать препятствием к импалнтации?

— В прошлом такие ограничения имплантации, как сахарный диабет, остеопороз и другие хронические заболевания, поскольку в «Клинике Пасман» есть полноценный стационар с узкими специалистами по 41 направлению медицины, есть возможность сдать анализы, получить консультацию «узкого» специалиста, если необходимо пройти терапию и подготовиться к имплантации. Мы работаем в связке с коллегами других специальностей и всегда руководствуемся главным принципом — «не навреди!».

— Насколько предсказуем результат имплантации и может ли пациент высказать пожелания по эстетике будущих зубов?

— Разумеется! Современные технологии диагностики и 3D-моделирования позволяют нам на этапе обследования спланировать и показать пациенту результат будущей имплантации — то, каким образом имплантат будет позиционирован в челюсти, каков будет его наклон и позиция относительно других зубов, как будет выглядеть ортопедическая конструкция. На этом промежуточном этапе пациент может определиться с формой зуба, его положением в челюсти и внести коррективы, касающиеся эстетики зуба. Кому-то нравятся круглые, кому-то заостренные, кому-то вытянутые, кому-то плоские зубы. Эстетические представления у всех разные, поэтому моя задача — сделать так, чтобы конструкция функционировала правильно, чтобы пациент мог откусывать и пережевывать пищу без труда, а также учесть его пожелания по эстетике, внести их в программу и реализовать. Пациент, по сути, вместе со мной моделирует свою будущую улыбку. После того как он увидит презентацию, для него не будет сюрпризов, он получает заведомо ожидаемый результат, учитывающий его требования к эстетике.

За высокотехнологичными медицинскими услугами и помощью высококлассных специалистов в области стоматологии, гинекологии, урологии, онкологии и пластической хирургии в «Клинику Пасман», традиционно, едут пациенты со всей России. Особенно из удаленных регионов Сибири, Дальнего Востока и Севера, где уровень медицинских услуг нередко оставляет желать лучшего. А также из Центральной части России, Москвы и Санкт-Петербурга, где медицинские услуги такого уровня стоят гораздо дороже.

Именно поэтому специально для иногородних пациентов у нас есть бесплатные предварительные Skype-консультации. Записаться на очную или дистанционную консультацию к доктору Макриди можно по телефону: +7 (383) 284-30-53 с 8.00 до 20.00 (время по Новосибирску) или по номеру персонального менеджера Анастасии: +7−923−241−71−47 с 9.00 до 18.00 (время по Новосибирску). Она согласует удобное для вас время и дату консультации.

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