Советские граждане были здоровее нынешнего поколения по многим причинам. Одна из них — десятиминутная гимнастика, не отходя от рабочего места. Она увеличивает производительность труда, снимает утомление и улучшает здоровье. В общем, всецело полезна. Во всяком случае, так однажды посчитал Президиум Всесоюзного центрального совета профсоюзов и ввел ее повсеместно.

Наклоны и приседания

Каждый рабочий день в 11:00 работа на советских предприятиях и в учреждениях останавливалась. Целыми цехами, отделами, кабинетами, учебными аудиториями народ выходил в проходы, вестибюли или свободные от столов и станков пространства на зарядку.

Производственная гимнастика появилась в 1956-м году, тогда вышло постановление Президиума ВЦСПС «Об организации производственной гимнастики на предприятиях и в учреждениях». В приказе для гимнастической паузы оговаривались два 10-минутных «окошка» на выбор — за два часа до обеденного перерыва или за два часа до окончания смены.

Стандартный комплекс упражнений был максимально простым и доступным: ходьба на месте, потягивания, наклоны, повороты, приседания.

Гимнастику ввели не абы как, применяли выборочно на разных предприятиях, искали подходящие форматы. Так что в первое время она не была массовой и регулярной. На большинстве «подопытных» предприятий занятия проходили два раза в день — за час до обеденного перерыва и за час до окончания работы.

Фитнес. Спорт. CC0

Мастера спорта и фортепиано

А вот в 1972-м году в штатных расписаниях заводов и фабрик появилась специальная должность — инструктор-методист по производственной гимнастике и физкультурно-оздоровительной работе. В его обязанности входила разработка комплекса упражнений, он отвечал за организацию производственной гимнастики и пропаганду физкультуры и здоровья.

Бодрый голос диктора из всех радиоприемников диктовал застоявшимся рабочим и засидевшимся служащим, какие упражнения делать и в каком порядке. Гимнастику сопровождал и не менее бодрый фортепианный аккомпанемент.

Вещание передачи «Производственная гимнастика» шло по будням с 11:00 до 11:10 в 1961—1991 годах на первом канале Всесоюзного радио. Ведущими поочередно были заслуженный мастер спорта, трехкратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ирина Назарова и диктор Всесоюзного радио Владимир Костылев.

В 1981-м году Совмин издал постановление «О дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта» и гимнастические практики распространили на колхозы и учебные заведения. В школах производственную гимнастику заменяли физкультминутки: «Мы писали, мы писали, наши пальчики устали»…

Факт Разрабатывал комплексы упражнений для производственной гимнастики Николай Гордеев, методист Центрального института физкультуры и «крестный отец советского фитнеса», он же поначалу и вел радиопередачу вместе с пианистом Валентином Родиным. Первый озвученный им выпуск утренней гимнастики (еще не производственной) вышел до войны — в 1934-м.

Спортивная девушка. Фитнес. СС0

И стоя , и сидя

1. Основная стойка — прямо, ноги вместе, руки «по швам». Руки вперед — вдох. Руки в сторону, ладони кверху. Стойка на носках, руки вверх. Исходное положение — выдох. Темп медленный. Повторите 6−8 раз.

2. Основная стойка. Ходьба с размашистыми движениями рук, сжимая и разжимая пальцы. Дыхание равномерное. Темп средний. Продолжительность 30−40 секунд.

3. Основная стойка. Левую ногу махом назад, руки махом вверх — вдох. Исходное положение — выдох. То же правой ногой. Темп средний. Повторите 6−8 раз.

4. Исходное положение — ноги врозь, руки назад, пальцы переплетены. Наклон влево, руки вправо. Исходное положение. То же в другую сторону. Дыхание равномерное, темп средний. Повторите 6−8 раз.

5. Основная стойка. Полуприсед, руки вверх — выдох. Исходное положение — вдох. Темп средний, повторите 6−8 раз.

6. Основная стойка. Руки за голову. Наклон вперед — выдох. Исходное положение — вдох. Темп средний, повторите 6−8 раз.

7. Основная стойка. Левую руку вверх, правую вперед. Правую руку вверх, левую вперед. Дыхание равномерное. Начать медленно, затем ускориться, закончить в среднем темпе. Повторите 6−8 раз.

8. Исходное положение — сидя, ноги вместе. Правую руку вверх — вздох. Левую руку вверх. Полунаклон вперед, руки махом назад — выдох. Исходное положение. Темп средний, повторите 6−8 раз.

9. Исходное положение — сидя, руки на поясе, ступнями зацепить ножки стула изнутри. Поворот вправо — вдох. Исходное положение — выдох. Наклон назад — вдох. Исходное положение — выдох. То же влево. Темп средний, повторите 6−8 раз.

10. Исходное положение — сидя, руки на коленях. Руки за голову ноги выпрямить, прогнуться — вдох. Исходное положение выдох. Темп медленный, повторите 6−8 раз.

11. Исходное положение — сидя, ноги вместе. Правую руку вверх — вдох, левую руку вверх. Полунаклон вперед, руки махом назад — выдох. Исходное положение. Темп средний, повторите 6−8 раз.