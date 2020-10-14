Не только настроение: что стресс способен «сломать» в организме барнаульцев

Плохое настроение — далеко не единственное последствие стресса. Он способен влиять на происходящие в организме процессы и может причинить серьезный вред здоровью, если не обратить внимание на конкретные индикаторы вашего состояния.

С понятием «стресс» чаще всего ассоциируется кортизол. Как и любой другой гормон, он не терпит крайностей — его высокий уровень увеличивает риск развития инфарктов и инсультов. В сочетании с повышенным индексом атерогенности — соотношением уровня «хорошего» и «плохого» холестерина — риск еще больше.

Если понижен уровень витамина D, это может привести к дефициту серотонина — «гормона счастья». Другой «бонус» — вымывание кальция из организма. Нехватка магния способна «подарить» бессонницу и тревожные состояния.

Щитовидной железе также требуется внимание. Если о «щитовидке» забыть, она может «отомстить» апатией, увеличением веса, резкими перепадами настроения, потерей полового влечения, сонливостью или бессонницей.

Иногда для снижения уровня стресса достаточно пропить курс витаминов, но сначала нужно выяснить, какой именно сбой произошел в организме.

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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.