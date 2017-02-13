Не только стресс. Специалисты назвали 6 причин ночных кошмаров

Ночные кошмары случаются у 4% взрослых и почти у 70% детей и подростков. Такую статистику приводит портал НеБолеем.Net. По мнению специалистов, существует 6 основных факторов возникновения ночных кошмаров.

Во время кошмара человек видит себя во сне в тяжелой и опасной ситуации. Он пробуждается внезапно, в состоянии испуга, а потом в течение всего дня его не отпускает ощущение подавленности и тревоги. От частых кошмаров могут развиться нарушения психики, связанные с постоянным напряжением и боязнью заснуть.

Стресс

Причина почти 80% тяжелых сновидений — посттравматический синдром. Картины, которые наблюдает спящий, обычно автобиографичны. К кошмарам могут привести тяжелая болезнь, смерть близкого человека, пережитая авария, насилие, столкновение с агрессивными людьми, пребывание в зоне боевых действий.

Реже наблюдаются случаи, когда кошмары преследуют человека, переживающего длительное состояние стресса, вызванного неприятностями на работе, дискомфортом в семье или финансовыми проблемами.

Сон. СС0.

Прием острой пищи перед сном

Блюда с острыми приправами и пряностями усиливают метаболизм и повышают температуру тела. При этом возникают сложности с засыпанием, сон становится поверхностным и неспокойным, могут появиться и кошмары. Они не исключены и в случае, если человек просто плотно поел незадолго до сна. Ощущение тяжести меняет характер сна.

Употребление жирной пищи

Люди, придерживающиеся принципов здорового питания, меньше подвержены ночным кошмарам, чем любители фастфуда, тяжелых мясных блюд и кондитерских изделий, сдобренных жирным кремом.

Пикантная колбаса Чоризо Из открытых источников в Интернете

Алкоголь

Выпитый за ужином бокал вина вряд ли принесет вред, просто вызовет расслабление и сонливость. А вот крепкие напитки, особенно в большом количестве, приводят человека в возбуждение. Отсюда нездоровый поверхностный сон. В такой ситуации очень вероятны повторяющиеся тяжелые сновидения.

Прием лекарственных средств

Тяжелые сновидения часто возникают из-за приема тех препаратов, которые призваны как раз стабилизировать сон: некоторые антидепрессанты и снотворные препараты. Такой побочный эффект исчезает сразу после отмены лекарств.

Лекарства. СС0

Проблемы со здоровьем

Ночные кошмары возникают не только из-за расстройства психики, но и из-за любых недугов с сильным жаром и лихорадочным состоянием. Плохие сны тревожат пациентов, с сильными болями и пищевыми отравлениями.