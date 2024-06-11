Не только вылечить, но и улучшить качество жизни. Как центр «Территория здоровья» 5 лет помогает оздоровлению людей

5 лет доверия людей
В надежности Центра и его специалистов убеждены не только жители Алтайского края: 30% пациентов являются жителями других субъектов Российской Федерации. В частности, республик Алтай и Саха (Якутия), Красноярского и Приморского краев, а также Челябинской, Томской, Новосибирской и Сахалинской областей.
Доверие и расположение людей Центр завоевал уникальной концепцией реабилитации, которая подразумевает осознанное вовлечение пациента в процесс лечения. Пациенту «Территории здоровья» дают понять, что его мнение — важно.
В основе этой модели медицинской реабилитации — современный пациент-ориентированный подход. Он заключается в выстраивании партнерских отношений между врачом и пациентом. Решения о выборе методик лечения принимаются совместно, и ответственность за этот выбор разделяется между сторонами.
Принципы работы
«Территория здоровья» — первый в Алтайском крае многопрофильный центр медицинской реабилитации. Эффективность медицинской помощи основывается на трех важных аспектах:
- Новейшие методики реабилитации — в Центре применяются методики активной реабилитации в соответствии с клиническими рекомендациями.
- Мультидисциплинарный подход — с пациентом работает команда, состоящая из врачей разных специальностей.
- Инновационное оборудование — центр оснащен современным высокотехнологичным оборудованием.
Основной принцип работы Центра — это концепция целостного восстановления организма пациента, которая реализуется мультидисциплинарной реабилитационной командой (МДРК) с позиции биопсихосоциального подхода с применением Международной классификации функционирования (МКФ).
Основные направления Центра:
- заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (травмы, операции);
- нарушение функции центральной нервной системы (инсульт, ЧМТ, перелом позвоночника, нейрохирургические операции)
- медико-спортивная реабилитация.
В «Территории здоровья» убеждены: в реабилитации важно не только восстановить утраченные функции организма, но и улучшить качество жизни пациента, его психологическое состояние, самооценку и максимально помочь вернуть работоспособность и активное участие в жизни общества.
Реабилитационный процесс опирается не только на медицинские показатели, но и на проблемы самого пациента и его окружения. Поставленных целей позволяет достичь совместная работа пациента и команды специалистов, которая включает в себя врача по физической и реабилитационной медицине, врача-специалиста, медицинского психолога, инструктора-методиста ЛФК, логопеда, реабилитационных медицинских сестер.
Официальное признание
За 5 лет работы Центр получил высокую оценку своей работы в ряде престижных конкурсов.
В 2021 году «Территория здоровья» стала победителем Всероссийского конкурса «Лучший проект государственно-частного взаимодействия» в номинации «Лучшая частная медицинская организация, участвующая в реализации территориальной Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи».
В 2022 году Центр был включен в список медицинских клиник, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, а в 2023 году занял почетное первое место в номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы».
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистами.
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