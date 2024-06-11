Не только вылечить, но и улучшить качество жизни. Как центр «Территория здоровья» 5 лет помогает оздоровлению людей

В июне 2024 года клиническому лечебно-реабилитационному центру «Территория здоровья» исполняется 5 лет. За эти годы в нем получили квалифицированную специализированную медицинскую помощь более чем 35 тыс. пациентов.

5 лет доверия людей

В надежности Центра и его специалистов убеждены не только жители Алтайского края: 30% пациентов являются жителями других субъектов Российской Федерации. В частности, республик Алтай и Саха (Якутия), Красноярского и Приморского краев, а также Челябинской, Томской, Новосибирской и Сахалинской областей.

Доверие и расположение людей Центр завоевал уникальной концепцией реабилитации, которая подразумевает осознанное вовлечение пациента в процесс лечения. Пациенту «Территории здоровья» дают понять, что его мнение — важно.

В основе этой модели медицинской реабилитации — современный пациент-ориентированный подход. Он заключается в выстраивании партнерских отношений между врачом и пациентом. Решения о выборе методик лечения принимаются совместно, и ответственность за этот выбор разделяется между сторонами.

Принципы работы

«Территория здоровья» — первый в Алтайском крае многопрофильный центр медицинской реабилитации. Эффективность медицинской помощи основывается на трех важных аспектах:

Новейшие методики реабилитации — в Центре применяются методики активной реабилитации в соответствии с клиническими рекомендациями. Мультидисциплинарный подход — с пациентом работает команда, состоящая из врачей разных специальностей. Инновационное оборудование — центр оснащен современным высокотехнологичным оборудованием.

Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья». Фото предоставлено Клиническим лечебно-реабилитационным центром «Территория здоровья».

Основной принцип работы Центра — это концепция целостного восстановления организма пациента, которая реализуется мультидисциплинарной реабилитационной командой (МДРК) с позиции биопсихосоциального подхода с применением Международной классификации функционирования (МКФ).

Основные направления Центра:

заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (травмы, операции);

нарушение функции центральной нервной системы (инсульт, ЧМТ, перелом позвоночника, нейрохирургические операции)

медико-спортивная реабилитация.

Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья». Фото предоставлено Клиническим лечебно-реабилитационным центром «Территория здоровья».

В «Территории здоровья» убеждены: в реабилитации важно не только восстановить утраченные функции организма, но и улучшить качество жизни пациента, его психологическое состояние, самооценку и максимально помочь вернуть работоспособность и активное участие в жизни общества.

Реабилитационный процесс опирается не только на медицинские показатели, но и на проблемы самого пациента и его окружения. Поставленных целей позволяет достичь совместная работа пациента и команды специалистов, которая включает в себя врача по физической и реабилитационной медицине, врача-специалиста, медицинского психолога, инструктора-методиста ЛФК, логопеда, реабилитационных медицинских сестер.

Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья». Фото предоставлено Клиническим лечебно-реабилитационным центром «Территория здоровья».

Официальное признание

За 5 лет работы Центр получил высокую оценку своей работы в ряде престижных конкурсов.

В 2021 году «Территория здоровья» стала победителем Всероссийского конкурса «Лучший проект государственно-частного взаимодействия» в номинации «Лучшая частная медицинская организация, участвующая в реализации территориальной Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи».

В 2022 году Центр был включен в список медицинских клиник, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, а в 2023 году занял почетное первое место в номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы».

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистами.

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