«Не все об этом знают». Юрист напомнил о медицинских услугах, который каждый имеет право получить бесплатно

О каких бесплатных услугах по полису ОМС забывают россияне и переплачивают рассказала юрист и специалист Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко. Об этом сообщает агентство « Прайм ».

По словам эксперта, к малоизвестным бесплатным медицинским услугам относятся: удаление зубов; анестезия при проведении хирургических манипуляций или в стоматологии; определение гормонов щитовидной железы; получение лекарственных препаратов, если пациент находится в стационаре.

Также бесплатными являются расходные материалы при хирургическом лечении, например, металлические пластины, эндопротезы, искусственные хрусталики при операциях на глазах; физиопроцедуры; ЭКО; массаж независимо от возраста; лечение депрессии.