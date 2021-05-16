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Здоровье

«Не все об этом знают». Юрист напомнил о медицинских услугах, который каждый имеет право получить бесплатно

О каких бесплатных услугах по полису ОМС забывают россияне и переплачивают рассказала юрист и специалист Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Операция гастростомии в БСМП.
Операция гастростомии в БСМП.
Дмитрий Лямзин.

По словам эксперта, к малоизвестным бесплатным медицинским услугам относятся: удаление зубов; анестезия при проведении хирургических манипуляций или в стоматологии; определение гормонов щитовидной железы; получение лекарственных препаратов, если пациент находится в стационаре.

Также бесплатными являются расходные материалы при хирургическом лечении, например, металлические пластины, эндопротезы, искусственные хрусталики при операциях на глазах; физиопроцедуры; ЭКО; массаж независимо от возраста; лечение депрессии.

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