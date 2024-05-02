«Не знаешь, когда выстрелит». Алтайский репродуктолог — о рисках беременности 35+, о которых не говорят

Счастливые мамы в 35 лет больше никого не удивляют, а термин «старородящая» и вовсе вышел из обихода. Большинство женщин уверены, что сначала нужно позаботиться о себе самой, и только потом о детях. Однако врачи предупреждают: долго бегать от материнства не получится. Репродуктолог перинатального центра «ДАР» Ольга Грудилова рассказала altapress.ru, о каких рисках поздней беременности не предупреждают женщин СМИ и чиновники, и почему медицина порой бессильна.

Организм ждать не будет

- Ольга Викторовна, когда и почему зрелое материнство стало обыденным в нашей жизни?

- Тенденция откладывать рождение первенца на более поздний возраст стала прослеживаться с 2000 года. Я думаю, это связано с социальными аспектами. Если раньше девушка видела смыслом своей жизни создание семьи и воспитание детей, то сейчас приоритеты изменились. Она хочет получить образование, реализовать себя в профессии и построить карьеру. К вопросу деторождения будущая мама возвращается только после достижения всех целей.

К тому же к 35 годам женщина становится психологически готова к рождению ребенка. Как правило, под ногами у нее крепкая опора: своя квартира, любимый муж, работа. Ребенок становится желанным.

За три месяца 2024 года мамами до 35 лет стали 2 875 девушек и после 35 лет — 982. Средний возраст женщины, родившей первого ребенка - 28,6 лет.

Беременная женщина, снимок УЗИ. Фото: freepik, автор Racool_studio.

- Столько плюсов! Почему же тогда врачи советуют рожать ребенка до 25 лет?

- Все дело в запасе яйцеклеток, который закладывается в организме женщины еще до ее рождения. Он ограничен и новые клетки сами собой не образуются, в отличие от мужчин, чей сперматогенез (выработка сперматозоидов в яичках — при. Ред.) происходит непрерывно. И несмотря на совершенство современной медицины продолжительность детородного периода у женщин остается неизменной. Это биология.

Чем старше девушка, тем меньше яйцеклеток у нее остается. Кроме того, с течением жизни в клетках накапливаются хромосомные поломки, последствия вирусных заболеваний и патологии.

К 30 годам они встречаются примерно у 30% хранящихся в яичниках яйцеклеток. К 44 годам — почти у 90%.

Поэтому возраст от 20 до 25 лет считается оптимальным, потому что организм уже достаточно зрелый и состоявшийся в гормональном плане. В нем еще не начались процессы старения. Девушка готова физически и психологически выносить и родить здорового ребенка.

Беременная женщина. https://unsplash.com/

- После 35 лет забеременеть легче или сложнее?

- Сложнее. Врачами доказано, что чтобы зачать, женщине после 35 лет может потребоваться гораздо больше времени — не четыре месяца, а шесть и больше. Ведь к этому возрасту ее ресурсы начинают истощаться. А из-за хромосомных поломок в яйцеклетках беременность либо не наступает, либо заканчивает неблагополучно.

Также сдвинулись сроки начала менопаузы. Сегодня она наступает не в 50 лет, а уже в 45 и даже в 40. А если учесть, что о деторождении начинают задумываться все позднее, то у женщины остается совсем немного времени, чтобы успеть забеременеть и родить.

- А что этому способствовало?

- Причины у этого разные: ухудшение экологии и качества питания, повышение уровня стресса в повседневной жизни, хронические заболевания. Стоит отметить и коронавирус, который подкосил здоровье многих. В личной практике я столкнулась с тем, как у 35-летней пациентки после перенесенного тяжелого ковида уже начался климакс.

Пара ожидает ребенка. Беременность. https://unsplash.com/

Один из двадцати

- Что насчет процедуры ЭКО, которая помогает забеременеть, кажется, в любом возрасте?

- Безусловно, мы помогаем по мере своих сил. Но ЭКО — далеко не панацея. Ведь недостаточно зачать ребенка, нужно иметь силы еще его и выносить.

Ошибочно думать, что если прийти в 45 лет на ЭКО, то все получится — шанс будет равен только половине процента. В остальных случаях беременность может не произойти или она окажется неблагополучной. В том числе ребенок может родиться с какой-либо патологией.

- Значит, возрастная беременность все же сказывается на ребенке?

- В позднем репродуктивном возрасте риск развития заболеваний у ребенка заметно возрастает. Эмбрион, который развивается из яйцеклетки с аномалией, вероятнее всего будет анеуплодным — то есть с каким-либо нарушением.

Статистика говорит сама за себя. Появление на свет ребенка с синдромом Дауна в возрасте 18-25 лет приходится на один случай из 20 тыс. родов. А в возрасте 40 лет — один случай на 19 родов. И это мы говорим только про одно заболевание.

Младенец. Ребенок. СС0

Родишь и не пройдет

- Я знаю, что за мамой 35 лет и старше врачи следят особенно внимательно. Это связано с определенными рисками?

- В сопровождении беременных 25 и 35 лет нет каких-либо существенных различий, мы ко всем относимся внимательно. Но все же, вы правы, возрастным мамам приходится чаще проходить обследования. У них есть риски развития экстрагенитальных заболеваний и других осложнений во время беременности, например, диабета.

С такими пациентками врачам приходится быть постоянно начеку, ведь не знаешь, что и когда можешь «выстрелить». Беременность — это большая нагрузка. И кто говорит, что она «омолаживает», тот сумасшедший (улыбается).

- А как же «родишь и все пройдет»?

- Не пройдет, еще и добавится (смеется). Во время беременности обостряются все хронические заболевания и могут появиться те, о которых девушка раньше не подозревала.

Женщина. Беременность. https://unsplash.com/

- Поэтому беременным за 35 лет рекомендовано кесарево сечение?

- Решение о том, делать кесарево сечение или нет, принимает акушер. На это влияет множество факторов: и физическое состояние, и психологическое. Если женщина здорова и готова морально, то она может родить самостоятельно. Но всех подряд не оперируют.

Рожать не ради цифр

- Чиновники со своих трибун призывают девушек рожать как можно раньше, практически сразу после школы. Это оправдано?

- С точки зрения государства, это имеет смысл. Ведь с каждым годом рождаемость падает, а смертность растет, и такими темпами мы скоро уйдем в дефицит.

Демограф Александр Ракша отметил в своем Telegram-канале, что 2023 год поставил новый рекорд по спаду рождаемости. По его оценке, за прошлый год родилось 1,261-1,262 млн детей - это почти повторение антирекорда 1999 года (1 215 млн).

Другой вопрос, а какие в нашей стране есть условия для молодых мам? Ведь в обществе уже привыкли, что женщина должна работать и обеспечивать себя самостоятельно. Но как это сделать с младенцем на руках? А если это еще вчерашняя выпускница школы, то как ей позаботиться о ребенке и себе самой? Поэтому мотивировать рожать как можно раньше, конечно, хорошо, но и поддерживать не стоит забывать.

Младенец. Михаил Хаустов

- Современная пропаганда давит психологически на молодых девушек?

- Все зависит от воспитания. Если в семье девочки принято рожать рано, у нее есть положительные примеры, и родственники готовы ее поддержать, то она скорее всего захочет родить до 25 лет. А если таких примеров нет и нужно хоть как-то самой себя прокормить, то о детях она задумается не скорою

Каждая девушка сама решает, когда она хочет ребенка. Ведь рожать нужно не ради цифр. Главное, чтобы будущая мама руководствовалась здравым смыслом и четко осознавала все риски.

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