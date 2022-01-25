Недешевое «удовольствие». Как часто сотрудников хотят тестировать на COVID-19

В новом проекте, сообщают «Ведомости», сотрудников предлагают тестировать на коронавирус дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. Относится это к компаниям, в которых меньше 500 работников.
В организациях, где работают 500−1 тыс. человек, тестирование нужно проводить раз в неделю. А если штат начинается от 1 тыс. сотрудников, то анализы на следует сдавать минимум раз в 2 недели.
Как подчеркивает издание, тесты на ковид не нужно делать тем, кто работает удаленно. И, наоборот, процедура обязательна для сотрудников, вернувшихся из отпусков.
«В нем (проекте с рекомендациями. — Прим. ред.) разъяснены методические моменты, позволяющие проводить профилактические мероприятия наиболее эффективно с точки зрения сохранения здоровья персонала», — рассказал «Ведомостям» представитель Роспотребнадзора.
Представитель Роспотребнадзора пояснил, что проект по тестированию сотрудников пока обсуждают. Итоговая версия документа может отличаться от текущей, и рекомендации для работодателей в любом случае будут носить рекомендательный характер.
Если финансовая ответственность ляжет на предпринимателей, то представители малого и среднего бизнеса не смогут осуществить рекомендации Роспотребнадзора, передает ТАСС слова Александра Калинина — главы «Опоры России».
По его словам, затраты бизнеса на ПЦР-тесты составят минимум 40 млрд рублей в месяц (480 млрд рублей в год).