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Здоровье

Недешевое «удовольствие». Как часто сотрудников хотят тестировать на COVID-19

По новому проекту Роспотребнадзора, работодатели смогут чаще проверять сотрудников на ковид. Сколько медицинских тестирований предлагают проводить в офисах — в разборе altapress.ru.

Анализы, коронавирус.
Анализы, коронавирус.
архив Новоалтайской городской больницы / novoaltaysk.online
1
Как часто сотрудников хотят тестировать на COVID-19?

В новом проекте, сообщают «Ведомости», сотрудников предлагают тестировать на коронавирус дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. Относится это к компаниям, в которых меньше 500 работников.

В организациях, где работают 500−1 тыс. человек, тестирование нужно проводить раз в неделю. А если штат начинается от 1 тыс. сотрудников, то анализы на следует сдавать минимум раз в 2 недели.

Ученые. Исследования. Анализы.
Ученые. Исследования. Анализы.
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2
Кому из сотрудников не надо делать тесты на COVID-19?

Как подчеркивает издание, тесты на ковид не нужно делать тем, кто работает удаленно. И, наоборот, процедура обязательна для сотрудников, вернувшихся из отпусков.

«В нем (проекте с рекомендациями. — Прим. ред.) разъяснены методические моменты, позволяющие проводить профилактические мероприятия наиболее эффективно с точки зрения сохранения здоровья персонала», — рассказал «Ведомостям» представитель Роспотребнадзора.

3
Когда ковидные рекомендации вступят в силу?

Представитель Роспотребнадзора пояснил, что проект по тестированию сотрудников пока обсуждают. Итоговая версия документа может отличаться от текущей, и рекомендации для работодателей в любом случае будут носить рекомендательный характер.

Коронавирус. Медицина. Анализы.
Коронавирус. Медицина. Анализы.
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4
А тестировать сотрудников на ковид — по карману работодателям?

Если финансовая ответственность ляжет на предпринимателей, то представители малого и среднего бизнеса не смогут осуществить рекомендации Роспотребнадзора, передает ТАСС слова Александра Калинина — главы «Опоры России».

По его словам, затраты бизнеса на ПЦР-тесты составят минимум 40 млрд рублей в месяц (480 млрд рублей в год).

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