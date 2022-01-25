Недешевое «удовольствие». Как часто сотрудников хотят тестировать на COVID-19

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Как часто сотрудников хотят тестировать на COVID-19?

В новом проекте, сообщают «Ведомости», сотрудников предлагают тестировать на коронавирус дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. Относится это к компаниям, в которых меньше 500 работников.

В организациях, где работают 500−1 тыс. человек, тестирование нужно проводить раз в неделю. А если штат начинается от 1 тыс. сотрудников, то анализы на следует сдавать минимум раз в 2 недели.