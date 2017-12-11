Недосыпание приводит молодых людей к страшному психическому заболеванию

Из-за нехватки сна молодые люди могут стать алкоголиками, пишет РИА Новости со ссылкой на исследователей из Йельского университета.
Ученые протестировали 42 человека, которые заявляли о проблемах, возникших из-за чрезмерного употребления спиртного. Молодые люди каждый день в течение недели делали пометки в опросниках, где фиксировали количество выпитого алкоголя. Кроме того, на каждом из испытуемых стояли специальные датчики, следящие за продолжительностью сна.
Как оказалось, короткий сон и ранний подъем ведут к значительному потреблению алкоголя. А те, кто много пьет склонны позже ложиться спать, чем те, кто придерживается здорового образа жизни. Таким образом, пьющий человек, вынужденный рано вставать, попадает в своеобразную ловушку.
Кстати, незадолго до этого ученые из Калифорнийского университета выяснили, что недосыпание может замедлять мозговую деятельность. А это, в свою очередь, лежит в основе когнитивных просчетов в восприятии окружающего мира, вызывая временные провалы в памяти и проблемы со зрением.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.