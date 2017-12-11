Недосыпание приводит молодых людей к страшному психическому заболеванию

Ученые протестировали 42 человека, которые заявляли о проблемах, возникших из-за чрезмерного употребления спиртного. Молодые люди каждый день в течение недели делали пометки в опросниках, где фиксировали количество выпитого алкоголя. Кроме того, на каждом из испытуемых стояли специальные датчики, следящие за продолжительностью сна.

Как оказалось, короткий сон и ранний подъем ведут к значительному потреблению алкоголя. А те, кто много пьет склонны позже ложиться спать, чем те, кто придерживается здорового образа жизни. Таким образом, пьющий человек, вынужденный рано вставать, попадает в своеобразную ловушку.

Кстати, незадолго до этого ученые из Калифорнийского университета выяснили, что недосыпание может замедлять мозговую деятельность. А это, в свою очередь, лежит в основе когнитивных просчетов в восприятии окружающего мира, вызывая временные провалы в памяти и проблемы со зрением.