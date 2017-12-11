Врачи рассказали, как справиться с бессонницей

Австралийский физиолог Рик Хэй рассказал о продуктах, которые помогают избавиться от бессонницы, пишут РИА Новости со ссылкой на портал Healthista.
На первое место специалист поставил зеленый и белый чай. По его словам, содержащийся в них L-теанин успокоит нервную систему.
На втором месте оказалась ромашка. Хэй отметил, что регулярное употребление ромашкового чая перед сном помогает избавиться от тревоги.
Третьим продуктом, о котором упомянул физиолог, стала корица. Ученый пояснил, что одной из причин того, что люди просыпаются каждые несколько часов, является колебание уровня сахара в крови. Корица позволяет стабилизировать этот показатель.
Физиолог рекомендует употреблять в пищу имбирь, лакрицу, маракую, лимон или лайм и плоды баобаба - эти продукты успокоят нервную систему и восполнят недостаток витаминов, которые влияют на качество сна.
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