Врачи рассказали, как справиться с бессонницей

На первое место специалист поставил зеленый и белый чай. По его словам, содержащийся в них L-теанин успокоит нервную систему.

На втором месте оказалась ромашка. Хэй отметил, что регулярное употребление ромашкового чая перед сном помогает избавиться от тревоги.

Третьим продуктом, о котором упомянул физиолог, стала корица. Ученый пояснил, что одной из причин того, что люди просыпаются каждые несколько часов, является колебание уровня сахара в крови. Корица позволяет стабилизировать этот показатель.

Физиолог рекомендует употреблять в пищу имбирь, лакрицу, маракую, лимон или лайм и плоды баобаба - эти продукты успокоят нервную систему и восполнят недостаток витаминов, которые влияют на качество сна.