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8 декабря
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Здоровье

Неизвестной болезнью заразились более 800 индийцев

В Индии почти 850 человек заразились неизвестной болезнью. Вспышка заболевания произошла в южном штате Андхра-Прадеш, сообщает RMOL.ID.

Комары.
Комары.
СС0

С 6 декабря в местные больницы поступили 848 жителей страны со схожими симптомами, среди которых — головокружение, приступы, аналогичные эпилептическим, обмороки, пена изо рта и дрожь. На данный момент врачи не могут поставить точный диагноз.

Зафиксирован один летальный исход.

Предположительной причиной происхождения болезни называют хлорорганические вещества, используемые для борьбы с комарами-переносчиками малярии и лихорадки, пишет Lenta.ru.

Ранее инспектор расположенного в штате округа Западный Годавари Долла Джоши Рой заявил, что вспышка заболевания не связана с коронавирусом. Власти предположили, что ее причиной могло стать загрязнение воды.

Тесты на коронавирус у пациентов дали отрицательный результат. Местные власти предположили, что люди могли заболеть из-за грязного воздуха или некачественной пищи.

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