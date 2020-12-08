Неизвестной болезнью заразились более 800 индийцев

С 6 декабря в местные больницы поступили 848 жителей страны со схожими симптомами, среди которых — головокружение, приступы, аналогичные эпилептическим, обмороки, пена изо рта и дрожь. На данный момент врачи не могут поставить точный диагноз.
Зафиксирован один летальный исход.
Предположительной причиной происхождения болезни называют хлорорганические вещества, используемые для борьбы с комарами-переносчиками малярии и лихорадки, пишет Lenta.ru.
Ранее инспектор расположенного в штате округа Западный Годавари Долла Джоши Рой заявил, что вспышка заболевания не связана с коронавирусом. Власти предположили, что ее причиной могло стать загрязнение воды.
Тесты на коронавирус у пациентов дали отрицательный результат. Местные власти предположили, что люди могли заболеть из-за грязного воздуха или некачественной пищи.