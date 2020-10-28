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28 октября
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Здоровье

Некоторые испытатели вакцины «Спутник V» заболели коронавирусом

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что некоторые участники испытаний «Спутник V» заболели коронавирусом

Врачи Алтайского края. Коронавирус.
Врачи Алтайского края. Коронавирус.
http://zdravalt.ru/

Они, по его словам, могли получить плацебо вместо вакцины. Точно узнать это можно будет в ноябре после расшифровки данных.

«По статистике какие-то ПЦР-положительные есть и какие-то заболевания, но им могли ввести плацебо. Предварительные данные мы сможем подвести только в середине ноября», — сказал Гинцбург РИА Новости.

Половина добровольцев уже получили первый компонент вакцины, около 9 тысяч провакцинированы и второй раз.

Депутат Госдумы Валерий Гартунг заразился COVID-19. При этом он был одним из добровольцев, принявших участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Парламентарий считает, что получил плацебо.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний, пишет News.ru. Сейчас идет ее пострегистрационный период исследований на 40 тыс. добровольцах, четверть из них получит плацебо. Эта фаза завершится до конца 2022 года.

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