Некоторым российским пенсионерам запретят выезжать на дачи в период самоизоляции

«Пока не принято никаких послаблений относительно садоводов. Да и температурный режим еще не таков, чтобы люди активно поехали в сады», — сказал глава региона. Текслер также уточнил, что если эпидемиологическая ситуация ухудшаться не будет, то отдельные послабления могут быть сделаны позже. «Но на этой неделе никаких послаблений на этот счет точно не будет», — заключил губернатор.

Ранее вопрос начала дачного сезона в условиях изоляции обсуждался в Перми на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом Covid-19, пишет ura.ru.

Стоит отметить, что даже в благополучной Норвегии владельцам шале запретили выезжать в эти отдаленные от городов дома. Власти объясняли запрет тем, что в шале невозможно соблюсти на 100% санитарные нормы. Также эту меру объяснили и тем, что автомобили скорой помощи не так оперативно доставят больных в клиники.