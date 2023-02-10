Некроз верхних конечностей прогрессирует у фигуриста Костомарова после ампутации стопы

У фигуриста Романа Костомарова прогрессирует некроз верхних конечностей после ампутации стопы.

Костомарову ампутировали стопу из-за гангрены, заявил ранее источник издания. Она могла развиться от осложнений после пневмонии и подключения к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), сообщает РИА Новости.

По словам профессора МГМУ имени Сеченова, хирурга Андрея Шестакова, ампутация стопы — вынужденная мера. Он отмечает, что сильный некроз — причина выбросов токсинов в организм. Об этом пишут «Известия».

Врачи утверждают, что некроз перешел на руки. Но на верхних конечностях он «не такой выраженный», заявил источник «Пятого канала».

«Скажем так, руку он пожать не может», — подчеркивает собеседник.

Напомним, в январе Роман Костомаров участвовал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны ОЗ». Некоторые выступления проходили на открытых площадках при -25 градусах. Фигурист уже болел.

Пневмония оказалась двусторонней. Начались проблемы с сердцем.