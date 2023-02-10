10 февраля
﻿
Здоровье

Некроз верхних конечностей прогрессирует у фигуриста Костомарова после ампутации стопы

У фигуриста Романа Костомарова прогрессирует некроз верхних конечностей после ампутации стопы.

Левша. Левая рука.
Левша. Левая рука.
СС0

Костомарову ампутировали стопу из-за гангрены, заявил ранее источник издания. Она могла развиться от осложнений после пневмонии и подключения к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), сообщает РИА Новости.

По словам профессора МГМУ имени Сеченова, хирурга Андрея Шестакова, ампутация стопы — вынужденная мера. Он отмечает, что сильный некроз — причина выбросов токсинов в организм. Об этом пишут «Известия».

Врачи утверждают, что некроз перешел на руки. Но на верхних конечностях он «не такой выраженный», заявил источник «Пятого канала».

«Скажем так, руку он пожать не может», — подчеркивает собеседник.

Напомним, в январе Роман Костомаров участвовал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны ОЗ». Некоторые выступления проходили на открытых площадках при -25 градусах. Фигурист уже болел.

Пневмония оказалась двусторонней. Начались проблемы с сердцем.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость