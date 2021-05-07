Немецкий диетолог посоветовал не выбрасывать кофейную гущу

Для многих кофе — лучший напиток, но у него есть и другое применение, пишет Medikforum.ru

Профессор и врач многих звезд в Германии Дитрих Гренемейер советует использовать кофейную гущу вместо скраба.

«Кофе не только действует внутренне, он также может быть полезен для кожи в виде пилинга, — говорит доктор. — Это удаляет старые чешуйки кожи и открывает поры. Вы можете смешать все это с небольшим количеством меда для ухода. Смесь подавляет воспаление и регенерирует. Используйте кофейный пилинг два-три раза в неделю, и вы увидите результат в очень короткие сроки: мягкая, чистая и эластичная кожа».