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Здоровье

Немецкий онколог рассказал о новом и самом эффективном способе борьбы с раком

Самый эффективный метод борьбы с раком — это иммунотерапия. Такое мнение высказал генсек Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс журналисту «РИА Новости».

Новое оборудование в барнаульской больнице № 5.
Новое оборудование в барнаульской больнице № 5.
Евгения Родочинская

Иммунная онкология, которую доктор Брунс назвал самой эффективной, реализуется при помощи медикаментов, а также измененных Т-клеток. «Это абсолютно новая вещь, существует только с прошлого года», — объяснил доктор.

Эффективность этого метода связана не столько с процентом выздоровлени, сколько с тем, что определенные лимфомы, ранее неизлечимые, «теперь частично излечимы». Речь идет «не обо всех, но о многих пациентах, которые ранее были обречены или нуждались в долгой терапии», — уточнил Брунс.

«Рак — это не гомогенное заболевание, атакует многие органы, и мы уже очень успешны в лечении некоторых видов рака, например рака крови, где теперь применяются и Т-клетки», — сказал генсек организации.

Бруно смотрит на лечение достаточно реалистично — он говорит, что «многое еще нужно сделать».

Своими соображениями доктор поделился с журналистами в ходе немецкого онкологического конгресса — форума, который ежегодно собирает более 10 тысяч ученых, врачей, политиков, представителей власти.

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