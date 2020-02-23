Немецкий онколог рассказал о новом и самом эффективном способе борьбы с раком

Иммунная онкология, которую доктор Брунс назвал самой эффективной, реализуется при помощи медикаментов, а также измененных Т-клеток. «Это абсолютно новая вещь, существует только с прошлого года», — объяснил доктор.
Эффективность этого метода связана не столько с процентом выздоровлени, сколько с тем, что определенные лимфомы, ранее неизлечимые, «теперь частично излечимы». Речь идет «не обо всех, но о многих пациентах, которые ранее были обречены или нуждались в долгой терапии», — уточнил Брунс.
«Рак — это не гомогенное заболевание, атакует многие органы, и мы уже очень успешны в лечении некоторых видов рака, например рака крови, где теперь применяются и Т-клетки», — сказал генсек организации.
Бруно смотрит на лечение достаточно реалистично — он говорит, что «многое еще нужно сделать».
Своими соображениями доктор поделился с журналистами в ходе немецкого онкологического конгресса — форума, который ежегодно собирает более 10 тысяч ученых, врачей, политиков, представителей власти.