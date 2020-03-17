Немецкий ученый из Института Коха спрогнозировал двухлетнюю борьбу с пандемией

Глава Института Роберта Коха, одного из центральных научно-исследовательских учреждений Германии, Лотар Вилер заявил, что новым вирусом может переболеть 60−70% населения планеты.

После этого можно будет надеяться на прекращение пандемии в связи с выработкой иммунитета, пишет РБК.

По мнению ученого, распространение болезни может затянуться на два года. Продолжительность пандемии будет зависеть от скорости разработки вакцины и от того, как много людей выработают иммунитет к COVID-19.

Вилер также не исключил, что на весь срок пандемии сохранятся ограничения, которые в последнее время вводят различные страны, в том числе Германия.

В Германии заражено 6 тыс. человек, 13 из них умерли.

Напомним, что в России с 18 марта по 1 мая будет запрещен въезд всем иностранцам.