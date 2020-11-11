Уши, глаза, мозг. 6 необычных симптомов, которые могут сказать о ковиде

Вы наверняка уже поняли, что мы до сих пор не так уж много знаем о вызванном коронавирусом заболевании. Есть более-менее часто встречающиеся симптомы — температура, которую не удается сбить препаратами, кашель (без мокроты или с небольшим ее количеством), одышка, потеря обоняния и вкуса. А есть весьма необычные — ученые связывают их с индивидуальными, генетическими особенностями организма. О них рассказывает «МедикФорум» со ссылкой на британское издание Express.

1. Жжение кожи

Есть немало свидетельств, что инфекция COVID-19 вызывала у заболевших людей ощущение ожога кожи. Пациенты рассказывают, что прикосновение к коже во время болезни может напоминать удары электрического тока.

Необычный эффект, по мнению исследователей, может быть результатом активности антител, влияющих на работу нервов.

2. Глазные симптомы

Тяжелое течение ковида может вызывать покраснение глаз из-за увеличения кровеносных сосудов, опухание век, чрезмерное слезотечение и выделения в глазах. Кроме того, может возникать световая чувствительность: естественный свет кажется слишком ярким для глаз, вызывает раздражение.

Глаз. СС0

3. «Ковидные» пальцы

На пальцах ног, реже рук (иногда на ногах, лицах) возникают болезненные, зудящие красные поражения, напоминающие обморожение.

4. Изменения в привычках кишечника

Медики рекомендуют обращать внимания на «более свободный стул» и участившиеся походы в туалет — это тоже один из необычных симптомов, которые могут возникать из-за ковида.

5. Психотические симптомы

Коронавирус способен проникать в мозг и провоцировать изменения психического здоровья. Заболевание ковидом в некоторых случаях сопровождается состоянием делирия, в котором у человека возникают галлюцинации.

Медицина. Здоровье. Мозг. СС0

6. Звук в ушах

Для необъяснимых звуков, включая звон, жужжание, шипение, пульсацию, существует общее название — тиннитус. Его возникновение также может указывать на коронавирусную инфекцию, особенно, если наблюдаются и другие свойственные ему симптомы.