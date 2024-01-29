29 января
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Здоровье

Неочевидный способ улучшить иммунитет раскрыли врачи

Стало известно, что работе иммунной системы помогает уход за полостью рта, сообщает "Лента.ру".

Пожелтение зубов.
Пожелтение зубов.
unsplash.com

Правильная гигиена полости рта уменьшает число опасных бактерий, которые питаются остатками пищи. Это облегчает работу иммунной системы.

Также помимо зубной щетки важно использовать ирригатор. Большинство микробов живет в налете и размножается там, а ирригатор убирает все остатки еды и предотвращает его образование.

Иммунологи советуют два раза в день снимать налет с языка. Это обеспечит работу иммунной системы по защите дыхательной системы и легких.

Ранее неочевидный напиток, который укрепляет иммунитет, назвал эксперт.

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