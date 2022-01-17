Неотложка в новом формате. Как в Барнауле создают вторую больницу скорой медицинской помощи

С 1 января в Барнауле перестали существовать 11-я и 12-я городские больницы. Они сливаются в одно учреждение, крупнейшее в Алтайском крае. Реорганизацию начали еще в 2019 году, но из-за ковидных ограничений процесс приостановили. В ближайшие две-три недели учреждение получит новое название — Краевая клиническая больница скорой помощи № 2. Ее возглавит нынешний главврач 12-й горбольницы Александр Берестенников.

Не хватает сил

Здравоохранение в Барнауле в 1980—1990-х годах было устроено так, что медицинские учреждения создавали при крупных заводах. Поэтому 11-ю и 12-ю больницы до сих пор называют «моторщики» и «шинники».

С тех пор город заметно вырос, в нем разветвленная медицинская инфраструктура, но с большими диспропорциями. Ранее известная горбольница № 1, а теперь Краевая больница скорой помощи — единственное учреждение, оказывающее помощь по стандартам emergency, и она перестает справляться с возросшим населением. Всех экстренных больных из самых дальних уголков города приходится везти туда. Сложных больных со всего региона доставляют тоже в «горку».

По словам Александра Берестенникова, еще шесть лет назад БСМП обслуживала около 700 тыс. человек, а сейчас принимает почти 1,2 млн. К городским пациентам присоединились Новоалтайск, Первомайский и Павловский районы, постоянно растет и Барнаул. Коечный фонд больницы не соответствует потребностям.

При этом 11-я и 12-я больницы как отдельные учреждения затрат требуют вдвое больше, а фактически находятся на одной территории и дублируют друг друга по многим отделениям и профилям.

Больница. Врачи. Минздрав Алтайского края.

Настоящая «скорая»

«Что требуется для оказания экстренной помощи? Чтобы пациент в течение 20 минут был доставлен в больницу. В течение часа ему должны поставить диагноз и начать лечение, — говорит Александр Берестенников. — Представьте, человек вызывает „скорую помощь“ в район ТРЦ „Арена“. Он просто не сможет добраться до больницы вовремя. Мы теряем и здоровье, и жизни пациентов».

Вторая больница скорой помощи возьмет на себя часть пациентов из новой части города в сторону Павловского тракта, а также из Павловского и частично Шелаболихинского районов. Это не ноу-хау Барнаула, во всех крупных городах экстренная помощь организована именно так — по территориальному принципу. Предположительно, граница ответственности двух больниц скорой помощи пройдет по железнодорожным путям, которые пересекают весь город.

Как говорит А. Берестенников, «это не произойдет прямо завтра», новых пациентов будут принимать постепенно. Но уже сейчас, например, отделение урологии 11-й больницы дежурит в экстренном режиме четыре раза в неделю, а инсультное отделение работает со «скорой помощью» все семь дней. Травматология остается на дежурстве два раза в неделю, но пока только по Барнаулу.

«Наша задача — построить что-то новое, но не сломать то хорошее, что уже есть», — говорит главврач. Так что плановая помощь в БСМП-2 будет сохранена в полном объеме.

А. Берестенников уверен, что качество оказания плановой помощи только возрастет. Во-первых, с увеличением коечного фонда можно будет сократить очереди на операции. А во-вторых, работа в экстренном режиме улучшит профессиональные навыки врачей. Быстрые решения, которые необходимо принимать, например, в экстренной хирургии, — это незаменимый опыт для плановой.

Цифра Объединенная больница сейчас имеет 790 коек (не считая занятых в ковидном госпитале), в перспективе фонд вырастет до 1200−1300.

Александр Берестенников , главный врач Алейской ЦРБ Дмитрий Лямзин.

Полный набор

Строить новое медицинское учреждение — значит, потратить немалые средства и время. При этом 11-я и 12-я больницы находятся рядом и уже имеют связи в плане консультаций: коллеги друг друга знают.

По оценкам экспертов, площадей, имеющихся сейчас у двух больниц, не хватит для разворачивания экстренной помощи. Поэтому в ближайшие годы запланировано строительство нового соединяющего корпуса — это будет хирургия с приемно-диагностическим отделением и реанимацией. Здесь соберут все операционные, разбросанные сейчас по разным корпусам, их сделают универсальными.

Здание должно получиться не менее чем семиэтажным. «Если реально смотреть на вещи, то это перспектива ближайших пяти лет», — оценивает Берестенников.

Больница. Врачи. Минздрав Алтайского края.

БСМП-1 сейчас — это не совсем больница скорой помощи в современном понимании этого термина. Там представлены травматология, хирургия, гинекология, но практически нет терапевтических направлений. Поэтому нередки ситуации, когда экстренного пациента привозят в БСМП-1, но, исключив хирургическую патологию, вынуждены транспортировать его в другие больницы через весь город.

«В 12-й больнице есть отделения неврологии, а также гинекология, хирургия, колопроктология. В 11-й — инсультное отделение, урология, травматология. При объединении у нас будет полный набор. Основная идея БСМП в том, что пациент приехал в больницу и уже никуда не перемещается, здесь уже есть врачи всех профилей, — говорит Александр Берестенников.

В БСМП-2 планируется создать сосудистое отделение. Оно не станет конкурентом находящемуся через дорогу Кардиодиспансеру. По словам А. Берестенникова, у него будет своя «ниша»: «Например, поступает пациент с непонятным диагнозом, подозреваем острый панкреатит, а потом оказывается — это инфаркт. Мы никуда его не везем и оказываем кардиопомощь на месте».

В составе 12-й больницы сейчас имеется роддом, который не планируют закрывать. «Функционирование роддома вдали от широкопрофильных больниц очень сложно, — говорит главврач. — С женщиной при родах может случиться все, что угодно, важно, чтобы рядом были специалисты разных профилей».

Больница. Врачи. Минздрав Алтайского края.

Что должно быть в больнице по принципу emergency Чтобы больница полностью соответствовала стандартам оказания неотложной скорой помощи, она должна иметь в своем составе 12 отделений: приемно-диагностическое с палатами кратковременного пребывания;

первичное сосудистое , в составе которого есть отделение неврологии для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения , кардиохирургическое рентгеноэндоваскулярное и кардиологическое;

в составе которого есть отделение неврологии для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения кардиохирургическое рентгеноэндоваскулярное и кардиологическое; хирургическое;

травматологическое;

гинекологическое;

неврологическое;

инфекционное;

терапевтическое;

отделение острых отравлений;

отделение анестезиологии с палатами интенсивной терапии;

родильный дом;

травмпункт.

Больница. Врачи. Минздрав Алтайского края.

Сколько нужно врачей

Объединение двух больниц с двумя разными коллективами, конечно, не могло пройти вовсе гладко. Многие сотрудники приняли перемены с опаской.

Начиная работу над реорганизацией, в алтайском минздраве утверждали: это не приведет к массовому закрытию подразделений, сокращению рабочих мест и потере зарплаты. Прогнозируется как раз обратное.

Кадровая укомплектованность больниц № 11 и № 12 оставляет желать лучшего. Многие врачи работают по совместительству. Объединение позволит решить эту проблему. Речь о сокращении врачей не идет вообще, их и так не хватает. Напротив, потребуется дополнительный персонал.

Сегодня в 11-й и 12-й больницах работает 2,3 тыс. человек. Но в штатном расписании новой БСМП-2 заложено 4,3 тыс. ставок. «В больнице будут появляться новые отделения и расширяться старые, так что нам нужен персонал, — говорит главврач.

Зарплата сотрудников точно не станет меньше, уверяет Александр Берестенников. А возможно и вырастет. Уровень зарплаты врача сейчас зависит не только от стажа и квалификации, но и от технологий, которые он применяет, и от интенсивности работы. Больница скорой помощи предполагает иную нагрузку и изначально другой уровень оплаты труда, нежели работающая в плановом режиме.