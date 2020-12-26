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Здоровье

Неожиданно. Кремлевский доктор Мясников назвал самую губительную для здоровья привычку

Вреднее всего для человека привычка сидеть дома и не выходить на свежий воздух. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Домашний уют зимой.
Домашний уют зимой.
СС0

«Самое вредное для здоровья, души и тела — это сидеть дома», — сказал он.

Эксперт назвал зиму лучшим сезоном для прогулок, попросив при этом внимательно относится к выбору подходящей одежды. Специалист отметил, что во время физических активностей, например, при катании на лыжах, не стоит одеваться слишком тепло, достаточно двух слоев одежды.



«На ребенке должно быть ровно столько же слоев одежды, как и на взрослом, только на один меньше. Потому что ребенок подвижный», — добавил врач.

Ранее замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что при скоплении людей на улице риск заболеть COVID-19 меньше, чем когда они встречаются в помещении, передает РБК.

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