Курение может защитить женщин от одного из видов рака, заявил онколог

Член правления ассоциации онкологов Петербурга Лев Берштейн сделал неожиданное для обывателей заявление на Петербургском международном онкологическом форуме «Белые ночи 2019»: курение может защитить женщин от образования рака тела матки и снизить вероятность его развития. Но это не означает, что курить надо, сказал он: если заболевание уже появилось, никотин приблизит смерть и усугубит его течение.

Рак тела матки — одна из самых распространенных злокачественных опухолей у женщин. Он стоит на втором месте после рака молочных желез. Однако вероятность его появления у курящих женщин снижается.



Бернштейн исходил изо такой логики. Одним из факторов риска выступает гиперэстрогения — то есть в первую фазу менструального цикла организм женщины вырабатывает слишком много эстрогена. У курящих женщин этот гормон вырабатывается в гораздо меньших количествах.



И все же эта совсем не повод начать курить. Онкологи уверены: вреда от курения в сотни раз больше, нежели пользы.



Лев Берштейн сказал: если рак тела матки у женщины уже образовался (то есть если она заболела), то употребление никотина только усугубит ситуацию, ухудшит течение болезни и увеличит вероятность смерти.





«Я это называю ножницами, — то есть риск заболевания из-за курения снижается, а смертность в течение пяти лет существенно возрастает», — подытожил Берштейн.