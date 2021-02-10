Неожиданное заявление о происхождении COVID-19 сделали китайские ученые

Коронавирус вряд ли могли занести на рынок в китайском Ухане летучие мыши — к такому выводу пришли в ходе своей миссии эксперты ВОЗ.

Между тем животное, ставшее источником инфекции, пока не установлено, пишет AFP.

А китайские ученые заявили, что невозможно определить, как коронавирус попал в Ухань. По их словам, некоторые случаи заражения не подтвердили связь с рынком морепродуктов. Кроме того, специалисты не смогли обнаружить в дикой природе Китая коронавирус.

Также нет доказательств, что COVID-19 распространялся в Ухане до декабря 2019 года, добавили представители ученого сообщества Поднебесной.

На минувшей неделе эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что нашли «важные улики» в Ухане. Они посетили институт вирусологии, несколько рынков и две больницы, лечившие зараженных, пишет «Росбалт».

Коронавирус. Он с нами надолго. Pixabay.com

Четыре версии

Группа экспертов ВОЗ перечислила четыре гипотезы распространения коронавируса.