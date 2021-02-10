Неожиданное заявление о происхождении COVID-19 сделали китайские ученые

Между тем животное, ставшее источником инфекции, пока не установлено, пишет AFP.
А китайские ученые заявили, что невозможно определить, как коронавирус попал в Ухань. По их словам, некоторые случаи заражения не подтвердили связь с рынком морепродуктов. Кроме того, специалисты не смогли обнаружить в дикой природе Китая коронавирус.
Также нет доказательств, что COVID-19 распространялся в Ухане до декабря 2019 года, добавили представители ученого сообщества Поднебесной.
На минувшей неделе эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что нашли «важные улики» в Ухане. Они посетили институт вирусологии, несколько рынков и две больницы, лечившие зараженных, пишет «Росбалт».
Четыре версии
Группа экспертов ВОЗ перечислила четыре гипотезы распространения коронавируса.
- Согласно первой, инфекция передалась человеку непосредственно от животного.
- Вторая гипотеза — COVID-19 перешел от близкого к человеку «промежуточного животного», в котором сумел адаптироваться. ВОЗ посчитала ее наиболее правдоподобной.
- Третья версия предполагает, что вирус передался через замороженные продукты.
- Четвертая — о том, что инфекция имеет искусственное происхождение и стала распространяться после утечки из лаборатории — самая маловероятная, заявили ученые. В дальнейшем ее рассматривать не будут.