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Коронавирус
Здоровье

Неожиданное заявление о происхождении COVID-19 сделали китайские ученые

Коронавирус вряд ли могли занести на рынок в китайском Ухане летучие мыши — к такому выводу пришли в ходе своей миссии эксперты ВОЗ.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Между тем животное, ставшее источником инфекции, пока не установлено, пишет AFP.

А китайские ученые заявили, что невозможно определить, как коронавирус попал в Ухань. По их словам, некоторые случаи заражения не подтвердили связь с рынком морепродуктов. Кроме того, специалисты не смогли обнаружить в дикой природе Китая коронавирус.

Также нет доказательств, что COVID-19 распространялся в Ухане до декабря 2019 года, добавили представители ученого сообщества Поднебесной.

На минувшей неделе эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что нашли «важные улики» в Ухане. Они посетили институт вирусологии, несколько рынков и две больницы, лечившие зараженных, пишет «Росбалт».

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com

Четыре версии

Группа экспертов ВОЗ перечислила четыре гипотезы распространения коронавируса.

  • Согласно первой, инфекция передалась человеку непосредственно от животного.
  • Вторая гипотеза — COVID-19 перешел от близкого к человеку «промежуточного животного», в котором сумел адаптироваться. ВОЗ посчитала ее наиболее правдоподобной.
  • Третья версия предполагает, что вирус передался через замороженные продукты.
  • Четвертая — о том, что инфекция имеет искусственное происхождение и стала распространяться после утечки из лаборатории — самая маловероятная, заявили ученые. В дальнейшем ее рассматривать не будут.
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