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Здоровье

Неожиданную угрозу для иммунитета обнаружили в семечках

Семечки подсолнечника, популярный перекус у россиян, оказались вредны для здоровья, заявила врач-диетолог Наталья Сычева.

Подсолнух.
Подсолнух.
СС0

Если переесть подсолнечных семечек, это может отрицательно сказаться на сопротивлении организма инфекциям и патогенам — есть риск развития воспаления, сообщает радио Sputnik.

«Да, там хорошее содержание жирорастворимых витаминов A, E и D, но там достаточно много полиненасыщенной жирной кислоты омега-6, а в рационе современного человека ее и так перебор», — сказала диетолог.

И добавила, что количество полезных жирных кислот омега-3 в этом продукте, к сожалению, незначительно.

Между тем у любителей погрызть «семки» есть «здоровая» альтернатива — тыквенные семечки, пишет «Росбалт». Так, они содержат магний, хорошо действующий на нервную систему.

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