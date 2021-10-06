Неожиданную угрозу для иммунитета обнаружили в семечках

Если переесть подсолнечных семечек, это может отрицательно сказаться на сопротивлении организма инфекциям и патогенам — есть риск развития воспаления, сообщает радио Sputnik.

«Да, там хорошее содержание жирорастворимых витаминов A, E и D, но там достаточно много полиненасыщенной жирной кислоты омега-6, а в рационе современного человека ее и так перебор», — сказала диетолог.

И добавила, что количество полезных жирных кислот омега-3 в этом продукте, к сожалению, незначительно.

Между тем у любителей погрызть «семки» есть «здоровая» альтернатива — тыквенные семечки, пишет «Росбалт». Так, они содержат магний, хорошо действующий на нервную систему.