«Неправильные пчелы». Почему майский мед нельзя есть? Ответ эксперта

Специалист считает майский мед вредным из-за содержания компонентов лекарств, которыми лечат болеющих зимой пчел. Лакомиться таким медом можно, если человек сам является пчеловодом и не сомневается в высоком качестве своего продукта.
Эксперт пояснила, что майский мед может содержать следы химикатов, которыми лечат болеющих насекомых. По словам Касьяненко, «пчелы зимой болеют, а к началу весны их начинают лечить различными химическими препаратами».
Специалист сообщила, что слюнные железы подвергавшихся подобному лечению пчел «забиты лекарственными веществами». При этом насекомые могут собирать растительные нектар, перерабатывать его в мед.
Слюнные железы насекомых принимают непосредственное участие в процессе — как следствие, в продукт проникают химикаты, которыми их лечили.
Таким образом, подчеркнула апитерапевт, «мед в последний весенний месяц выходит наиболее вредным — полным ненужных химических веществ».