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Здоровье

«Неправильные пчелы». Почему майский мед нельзя есть? Ответ эксперта

Весной особенно не хватает витаминов. Поэтому многие предпочитают «подкрепиться медом». Однако апитерапевт Валентина Касьяненко утверждает, что лакомство, произведенное в мае — негативно отразится на здоровье, пишет МедикФорум.

В Барнауле начали продавать мед нового урожая.
В Барнауле начали продавать мед нового урожая.
Дмитрия Лямзин, ИД "Алтапресс"

Специалист считает майский мед вредным из-за содержания компонентов лекарств, которыми лечат болеющих зимой пчел. Лакомиться таким медом можно, если человек сам является пчеловодом и не сомневается в высоком качестве своего продукта.

Эксперт пояснила, что майский мед может содержать следы химикатов, которыми лечат болеющих насекомых. По словам Касьяненко, «пчелы зимой болеют, а к началу весны их начинают лечить различными химическими препаратами».

Специалист сообщила, что слюнные железы подвергавшихся подобному лечению пчел «забиты лекарственными веществами». При этом насекомые могут собирать растительные нектар, перерабатывать его в мед.

Слюнные железы насекомых принимают непосредственное участие в процессе — как следствие, в продукт проникают химикаты, которыми их лечили.

Таким образом, подчеркнула апитерапевт, «мед в последний весенний месяц выходит наиболее вредным — полным ненужных химических веществ».

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