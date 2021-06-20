Непривитых от коронавируса граждан в России могут отстранить от работы

Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил, что сотрудника, который не прошел вакцинацию, можно отстранить от работы, если в регионе действует постановление об обязательной вакцинации, передает « Интерфакс ».

«Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить», — сказал глава Минтруда.

При этом он уточнил, что отстранение действует на тот период, на который вводится обязательная вакцинация.

Также Антон Котяков указал на то, что «решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов».

Важно и то, что по словам Котякова, в том случае если объективных причин для невакцинации у работника нет, то на период эпидемии «работник может быть отстранен от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы».