Непривитых от коронавируса граждан в России могут отстранить от работы

«Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить», — сказал глава Минтруда.
При этом он уточнил, что отстранение действует на тот период, на который вводится обязательная вакцинация.
Также Антон Котяков указал на то, что «решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов».
Важно и то, что по словам Котякова, в том случае если объективных причин для невакцинации у работника нет, то на период эпидемии «работник может быть отстранен от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы».