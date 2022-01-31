31 января -13°C
Коронавирус
﻿
Здоровье

Неприятное последствие. Как от омикрона сгущается кровь и почему это происходит

Те, кто переболел омикроном, могут столкнуться с необычным осложнением — сгущением крови. Как и почему новый штамм COVID-19 вызывает такое последствие — в разборе altapress.ru.

Коронавирус. Штамм "омикрон".
Коронавирус. Штамм "омикрон".
CС0
1
Почему у пациентов с омикроном сгущается кровь?

У тех, кто перенес омикрон, может возникнуть аберрентная гиперкоагуляционная реакция (повышенная готовность к тромбозу. — Прим. ред.). Независимо от тяжести заболевания при ней наблюдается сгущение крови, рассказал URA.RU профилактолог и научный руководитель Общества профилактической медицины Сергей Токарев.

2
Я переболел омикроном. Значит, у меня сгустится кровь?

Токарев подчеркнул: пока неизвестно, все ли рискуют «заработать» сгущение крови после омикрона.

«Вопрос изучается, и мы не можем сказать, встречается ли риск этого осложнения у всех пациентов, связано ли оно с возрастом, полом, сопутствующими заболеваниями», — сказал профилактолог.

Анализ крови.
Анализ крови.
pexels.com
3
А «дельта"-штамм дает сгущение крови?

Да. Похожие последствия, отметил Сергей Токарев, диагностируют у пациентов, перенесших дельту. Ее симптомы — дыхательная недостаточность, критическое падение сатурации и сгущение крови.

4
Кроме ковида. Другие вирусы тоже приводят к сгущению крови?

Да. Любые вирусные атаки, цитирует «Лента.ру» врача-терапевта высшей категории Людмилу Лапу, приводят к сгущению крови. Из-за болезни, уточнила она, в организме появляется много белков, которые создают большие иммунные комплексы, провоцируют тромбообразование и сгущают кровь.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость