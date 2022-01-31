Неприятное последствие. Как от омикрона сгущается кровь и почему это происходит

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Я переболел омикроном. Значит , у меня сгустится кровь?

Токарев подчеркнул: пока неизвестно, все ли рискуют «заработать» сгущение крови после омикрона.

«Вопрос изучается, и мы не можем сказать, встречается ли риск этого осложнения у всех пациентов, связано ли оно с возрастом, полом, сопутствующими заболеваниями», — сказал профилактолог.