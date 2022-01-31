Неприятное последствие. Как от омикрона сгущается кровь и почему это происходит

У тех, кто перенес омикрон, может возникнуть аберрентная гиперкоагуляционная реакция (повышенная готовность к тромбозу. — Прим. ред.). Независимо от тяжести заболевания при ней наблюдается сгущение крови, рассказал URA.RU профилактолог и научный руководитель Общества профилактической медицины Сергей Токарев.
Токарев подчеркнул: пока неизвестно, все ли рискуют «заработать» сгущение крови после омикрона.
«Вопрос изучается, и мы не можем сказать, встречается ли риск этого осложнения у всех пациентов, связано ли оно с возрастом, полом, сопутствующими заболеваниями», — сказал профилактолог.
Да. Похожие последствия, отметил Сергей Токарев, диагностируют у пациентов, перенесших дельту. Ее симптомы — дыхательная недостаточность, критическое падение сатурации и сгущение крови.
Да. Любые вирусные атаки, цитирует «Лента.ру» врача-терапевта высшей категории Людмилу Лапу, приводят к сгущению крови. Из-за болезни, уточнила она, в организме появляется много белков, которые создают большие иммунные комплексы, провоцируют тромбообразование и сгущают кровь.