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Здоровье

ВОЗ просит Кремль перепроверить статистику смертей от COVID-19 в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает необычно низкими цифры смертности от COVID-19 в России на фоне большого числа тестов.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан полагает, что для верности РФ нужно перепроверить систему подсчета.

Эксперт оценил высокий уровень тестирования россиян на наличие коронавируса, однако подчеркнул, что российские власти должны объяснить, какой метод они используют, заявляя о причинах смерти.

«Так что мы видим, когда количество тестов увеличивается, сокращается смертность. Но будет важно, чтобы Россия оценила то, как проводится сертификация на смерть от COVID-19, чтобы быть уверенным, что это делается аккуратно и должным образом», — цитирует представителя ВОЗ РИА Новости.

Отслеживание заболевания в России было во многом схоже с развитием ситуации в ряде европейских государств, отметил Майкл Райан.

При этом некоторые страны регистрировали смерть от COVID-19 в реальном времени, учитывая все случаи, при которых у больного был выявлен вирус.

Представитель ВОЗ добавил — в европейском регионе, где наблюдается высокая смертность, системы здравоохранения схожи с российской с точки зрения развитости и доступности. В то же время в некоторых странах могут завышать показатель случаев смерти среди пациентов с коронавирусом.

Заявление Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью CNN заявил, что большое количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в стране является результатом использования «максимально возможного количества тестов на коронавирус».

Низкий уровень смертности он объяснил «эффективным» здравоохранением, пишет «Коммерсантъ».

«Вы когда-нибудь думали о том, что в России более эффективная система здравоохранения, которая дает возможность для того, чтобы большее число людей осталось в живых?» — сказал господин Песков, отрицая предположения о том, что в РФ «манипулируют» со статистикой по коронавирусу.

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kremlin.ru.
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