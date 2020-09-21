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Здоровье

Неутешительный прогноз: Билл Гейтс рассказал, когда завершится пандемия

Пандемия СOVID-19 скорее всего закончится в 2022 году, заявил в интервью телеканалу Fox News основатель Microsoft Билл Гейтс.

Коронавирус.
Коронавирус.
СС0

По мнению одного из самых богатейших людей планеты, на протяжении 2021 года всем странам необходимо суметь снизить цифры заболеваемости коронавирусом.

Говоря о преодолении вспышки COVID-19 в США, Гейтс выразил мнение, что страна полностью вернется к нормальной жизни к следующему лету, пишет bfm.ru.

Он отметил, что для этого необходимо продолжать бороться с инфекцией по всему миру, поскольку только в этом случае будут гарантии, что COVID-19 не будет «возвращаться».

Ранее миллиардер Билл Гейтс прокомментировал теории о том, что он хочет захватить мир чипизацией людей через вакцины.

По его словам, такие сплетни приводят к вражде между людьми.

Это может стать проблемой, так как после появления вакцины от коронавируса потребуется добиться группового иммунитета, отметил миллиардер. Для этого необходимо ввести препарат 80% населения. Если же люди продолжат считать медицинскую помощь аферой, они будут умирать от болезни.

Бесогон

Ранее режиссер Никита Михалков обвинил в цензуре государственный телеканал «Россия 24», где были сняты с эфира повторы его программы «Бесогон ТВ». В передаче речь шла о вероятной связи Билла Гейтса с распространением коронавируса, всеобщем чипировании и «числе зверя». По мнению Михалкова, глобальная цель американского миллиардера, разрабатывающего вакцину от COVID-19, заключается в сокращении населения планеты.

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