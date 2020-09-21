Неутешительный прогноз: Билл Гейтс рассказал, когда завершится пандемия

По мнению одного из самых богатейших людей планеты, на протяжении 2021 года всем странам необходимо суметь снизить цифры заболеваемости коронавирусом.
Говоря о преодолении вспышки COVID-19 в США, Гейтс выразил мнение, что страна полностью вернется к нормальной жизни к следующему лету, пишет bfm.ru.
Он отметил, что для этого необходимо продолжать бороться с инфекцией по всему миру, поскольку только в этом случае будут гарантии, что COVID-19 не будет «возвращаться».
Ранее миллиардер Билл Гейтс прокомментировал теории о том, что он хочет захватить мир чипизацией людей через вакцины.
По его словам, такие сплетни приводят к вражде между людьми.
Это может стать проблемой, так как после появления вакцины от коронавируса потребуется добиться группового иммунитета, отметил миллиардер. Для этого необходимо ввести препарат 80% населения. Если же люди продолжат считать медицинскую помощь аферой, они будут умирать от болезни.
Бесогон
Ранее режиссер Никита Михалков обвинил в цензуре государственный телеканал «Россия 24», где были сняты с эфира повторы его программы «Бесогон ТВ». В передаче речь шла о вероятной связи Билла Гейтса с распространением коронавируса, всеобщем чипировании и «числе зверя». По мнению Михалкова, глобальная цель американского миллиардера, разрабатывающего вакцину от COVID-19, заключается в сокращении населения планеты.