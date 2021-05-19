19 мая
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Здоровье

Невролог назвал болезни, на которые указывает звон в ушах

Врач-невролог Александр Евдокимов рассказал, что звон и шум в ушах — тиннитус — может свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний, пишет РИА Новости. Наиболее частая причина появления этих симптомов — ЛОР-патология.

Ухо.
Ухо.
СС0

«Это может быть воспалительное заболевание, поражения слухового нерва, центров слуха в коре головного мозга различными новообразованиями», — пояснил Евдокимов.

Другие вероятные причины звона и шума в ушах связаны с воспалением или дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, а также сосудистыми заболеваниями атеросклеротического толка и проблемой шейного отдела позвоночника, высказался медик.

«Еще одной причиной появления шума может быть прием лекарственных препаратов. Если вы принимаете один или более длительное время и у вас появляется вдруг шум или звон в ушах, я вам рекомендую проконсультироваться с лечащим врачом», — отметил врач.

Евдокимов подчеркнул, что также шум или звон в ушах может вызвать сахарный диабет.

При появлении проблемы в первую очередь невролог посоветовал измерить артериальное давление, поскольку шум или звон могут проявиться при его повышении или снижении.

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