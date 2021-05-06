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Здоровье

Невролог объяснил, о каких проблемах сигнализируют холодные руки

Врач-невролог Павел Хорошев объяснил, почему холодные руки — это повод обратиться к врачу. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Звезда».

Радуга. Рука.
Радуга. Рука.
СС0

По словам специалиста, такое явление всегда говорит о спазме сосудов.

Врач-невролог,
Павел Хорошев

Холодные руки — это спазм сосудов. Другой причины быть не может. Но причина этого спазма может быть самая разнообразная. Это может быть патологическая реакция на холод, как одна из причин — болезнь Рейно.

Врач добавил, что охлаждение рук может являться реакцией организма на некоторые лекарственные препараты, а также на падение давления.

«Если по какой-то причине у человека снизилось давление, организм думает о том, что где-то у него возникла серьезная потеря крови. Возникает спазм сосудов конечностей для того, чтобы ограничить приток крови в них, пожертвовать ими временно. Спазм достаточно силен для того, чтобы руки стали холодными», — пояснил невролог.

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