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Здоровье

Невролог рассказал, о каких проблемах сигнализирует дергающийся глаз

Дергающийся глаз — довольно распространенное явление. Как правило, оно возникает внезапно и быстро проходит. Но если глаз дергается долгое время, и при этом оказываются задействованы и другие мышцы лица — это повод обратиться к специалистам, пишет aif.ru.

Сканирование глаза.
Сканирование глаза.
СС0

По словам врача-невролога высшей категории Светланы Кузнецовой, подергивание века — наиболее часто встречающийся вид нервного тика. Обычно в процесс вовлекается один глаз. Человек не контролирует это движение мышц: оно возникает и заканчивается самопроизвольно.

Дергающийся глаз может быть симптомом неврологических и перенесенных инфекционных заболеваний. Причиной подергивания века может быть нехватка микроэлементов, усталость глаз из-за длительного напряжения, синдром сухого глаза, стресс, аллергия. Еще такую реакцию могут вызвать некоторые лекарства.

Если нервный тик вызывает смыкание век или в процесс вовлекаются другие части лица, это повод немедленно обратиться к неврологу.

Если глаз начинает дергаться в завидной регулярностью, игнорировать этот симптом ни в коем случае не стоит.

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