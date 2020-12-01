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1 декабря
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Здоровье

Неврологи констатируют проблемы с памятью и вниманием после COVID-19

В России растет число жалоб на проблемы с памятью, ориентированием во времени и пространстве после перенесенного COVID-19, пишет РБК. Врачи связывают это с воздействием инфекции на внутренние органы и психосоматикой.

Коронавирус.
Коронавирус.
Pixabay.com

Рост числа таких обращений начался осенью, рассказал хирург и реабилитолог Константин Лядов. «Если вначале, когда только появлялись эти больные, в апреле—мае, мы не видели пациентов с этими жалобами, то сейчас появляются жалобы на слабость и снижение концентрации внимания», — рассказал он.

Лядов подчеркнул, что далеко не все пациенты с коронавирусом обращаются с подобными жалобами, но они, тем не менее, есть.

«Количество жалоб на подобные симптомы увеличивается», — подтвердил невролог, главный врач реабилитационного центра «Доверие» Александр Комаров.

«Я сам переболел в легкой форме, как и некоторые мои знакомые, из неврологических последствий — сильные нейромиалгии, боли задней наружной поверхности ног, начиная от ягодиц и до голени, которые ничем не снимаются. Причем это частый симптом, у моих переболевших коллег он есть, у пациентов».

Проблемы с ориентированием во времени и пространстве, а также вообще нарушение когнитивных функций встречается часто, к сожалению. Об этом рассказал РБК заведующий отделением неврологии ЦКБ № 1 РЖД Евгений Середкин.

Причин для возникновения таких последствий может быть несколько.

«Во-первых, это связано с психосоматическими составляющими, со стрессом и страхом. Это вызывает давление, увеличивает риск проблем с сосудами, может привести к декомпенсации хронических ишемий либо к острой ишемии. Второй момент — само нейротоксическое действие коронавирусной инфекции», — рассказал Александр Комаров.

Также Комаров подчеркнул, что к патологиям нервной системы может приводить и само нарушение функций легких. Ослабленные легкие больного не в состоянии полноценно выполнять свою функцию и питать кору головного мозга кислородом, объяснил врач.

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