Ни дня без COVID-19. Новые случаи заражения коронавирусом выявлены на Алтае

В Алтайском крае выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На этот раз заболевание выявлено в двух новых районах и одном городе.

На 12 апреля общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 34 человека, в том числе 3 ребенка, сообщили в оперативном штабе региона.

Из числа этих заболевших два случая выявлены среди жителей Барнаула, по одному из Первомайского и Крутихинского районов, а также Рубцовска. При этом два случая выявлены по контакту с ранее заболевшими при проведении эпидемиологического расследования.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в местах проживания.

Что происходит в России

Всего на 11 апреля в России зарегистрировано 13,5 тыс. случаев коронавируса. За весь период официально зафиксировано 106 смерти, выздоровели 1064 человек.