Никаких объятий. Алтайские врачи рассказали, где может прятаться коронавирус и как обезопасить себя

Что делать, чтобы не заболеть

Помимо того, что нужно мыть или дезинфицировать руки четыре раза в час, стоит чаще протирать:

По пальцам руки можно пересчитать, сколько раз от момента покупки вы протирали свой телефон. Многие делают это только когда телефон в лужу упадет, да и то об штанину вытрут. Между тем, гаджет нужно протирать дезинфицирующими салфетками для обработки оргтехники всякий раз, как только вы моете руки.