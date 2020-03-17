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Здоровье

Никаких объятий. Алтайские врачи рассказали, где может прятаться коронавирус и как обезопасить себя

Чаще мыть руки и дезинфицировать все вокруг себя — единственный и самый надежный способ обезопасить себя при гриппе, ОРВИ и новом коронавирусе, рассказала главный эпидемиолог края Ирина Переладова.

Телефон. Связь.
Телефон. Связь.
СС0

Что делать, чтобы не заболеть

  1. При выходе на улицу пользуйтесь медицинскими масками, а если их нет — обычными салфетками.
  2. Пользуйтесь индивидуальными средствами гигиены и одноразовой посудой.
  3. Чаще делайте влажную уборку в доме, применяя средства дезинфекции.
  4. Ограничьте при приветствии тесные объятия, поцелуи и рукопожатия.
  5. После улицы первым делом помойте с мылом руки и лицо, прополощите рот и нос.

Что нужно дезинфицировать

Помимо того, что нужно мыть или дезинфицировать руки четыре раза в час, стоит чаще протирать:

  • клавиатуру
  • телефон
  • руль автомобиля
  • дверные ручки в доме
  • пульты от домашней техники
  • ключи от дома.

Ирина Переладова,
главный эпидемиолог края:

По пальцам руки можно пересчитать, сколько раз от момента покупки вы протирали свой телефон. Многие делают это только когда телефон в лужу упадет, да и то об штанину вытрут. Между тем, гаджет нужно протирать дезинфицирующими салфетками для обработки оргтехники всякий раз, как только вы моете руки.

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