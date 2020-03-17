Никаких объятий. Алтайские врачи рассказали, где может прятаться коронавирус и как обезопасить себя

Что делать, чтобы не заболеть
- При выходе на улицу пользуйтесь медицинскими масками, а если их нет — обычными салфетками.
- Пользуйтесь индивидуальными средствами гигиены и одноразовой посудой.
- Чаще делайте влажную уборку в доме, применяя средства дезинфекции.
- Ограничьте при приветствии тесные объятия, поцелуи и рукопожатия.
- После улицы первым делом помойте с мылом руки и лицо, прополощите рот и нос.
Что нужно дезинфицировать
Помимо того, что нужно мыть или дезинфицировать руки четыре раза в час, стоит чаще протирать:
- клавиатуру
- телефон
- руль автомобиля
- дверные ручки в доме
- пульты от домашней техники
- ключи от дома.
Ирина Переладова,
главный эпидемиолог края:
По пальцам руки можно пересчитать, сколько раз от момента покупки вы протирали свой телефон. Многие делают это только когда телефон в лужу упадет, да и то об штанину вытрут. Между тем, гаджет нужно протирать дезинфицирующими салфетками для обработки оргтехники всякий раз, как только вы моете руки.