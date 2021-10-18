Никакого спада. Почему и в каких регионах пандемия COVID-19 набирает обороты

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Что говорят о заболеваемости врачи и пациенты?

Портал приводит слова Елены Калединой — завотделением реанимации ковидного госпиталя в АТЦ «Москва». Она уверяет: у коронавируса нет возраста.

Пандемия , коронавирус. CC0

Отмечает: «Это иллюзия, что болеют, в том числе тяжело, только пожилые пациенты с сопутствующими заболеваниями. Это не так, молодые люди поступают тоже».

Главврач областной больницы в Иркутске Петр Дудин подтверждает: «Болеют люди всех возрастов — от новорожденных до стариков».

Остановим коронавирус. Pixabay.com

55-летний Иннокентий Шеремет из Екатеринбурга вел видеодневник из красной зоны. Говорит: «Я дважды терял сознание, в итоге очнулся в больничном туалете с разбитой головой. Чувствую себя раздавленным, даже встать с кровати — подвиг».