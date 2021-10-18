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Никакого спада. Почему и в каких регионах пандемия COVID-19 набирает обороты

Статистика по коронавирусу в России продолжает бить рекорды. Число заболевших растет по всей стране: от Москвы и Санкт-Петербурга до Владивостока. Не покидает инфекция и Алтайский край — здесь на 17 октября зарегистрировано 360 новых пациентов. Рассказываем, какие города возглавляют антирейтинг COVID-19 и как эксперты оценивают коллективный иммунитет россиян.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0
1
В каких регионах заболеваемость ковидом — на пике?

По данным на утро 17 октября, в России ковидом заразились 34 303 человека. Умерли 997. «Больше всего заболевших — в Москве и области (6 740 и 2 795 случаев), в Санкт-Петербурге (3 323 случая), Самарской и Нижегородской областях (896 и 711 случаев)», — ссылаются Новости Mail.ru на «Известия». Кроме того, суточного максимума достигла заболеваемость в Крыму — здесь выявили 586 новых больных.

2
Сколько россиян полностью вакцинировались?

Полную вакцинацию прошли больше 47,5 млн россиян — то есть около трети населения страны.

Коронавирус. Пандемия. Вакцинация.
Коронавирус. Пандемия. Вакцинация.
CC0
3
Достаточно ли вакцинированных?

Врачи твердят: чтобы улучшить ковидную обстановку в России, поставленных прививок мало. Уровень вакцинации недостаточный.

Доктор наук и вирусолог Анатолий Альштейн объяснил, что в условиях медленной вакцинации заболеваемость продолжит расти. Виной тому и несоблюдение санитарных норм.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Анатолий Альштейн,
вирусолог:

Вряд ли число новых случаев COVID-19 будет расти все время. Скорее всего, мы стабилизируемся на какой-то отметке. Но на высоком уровне заболеваемость останется надолго. Причина — в недостаточном соблюдении санитарных правил и медленной вакцинации.

4
Что говорят о заболеваемости врачи и пациенты?

Портал приводит слова Елены Калединой — завотделением реанимации ковидного госпиталя в АТЦ «Москва». Она уверяет: у коронавируса нет возраста.

Пандемия, коронавирус.
Пандемия, коронавирус.
CC0

Отмечает: «Это иллюзия, что болеют, в том числе тяжело, только пожилые пациенты с сопутствующими заболеваниями. Это не так, молодые люди поступают тоже».

Главврач областной больницы в Иркутске Петр Дудин подтверждает: «Болеют люди всех возрастов — от новорожденных до стариков».

Остановим коронавирус.
Остановим коронавирус.
Pixabay.com

55-летний Иннокентий Шеремет из Екатеринбурга вел видеодневник из красной зоны. Говорит: «Я дважды терял сознание, в итоге очнулся в больничном туалете с разбитой головой. Чувствую себя раздавленным, даже встать с кровати — подвиг».

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