Никакого спада. Почему и в каких регионах пандемия COVID-19 набирает обороты

По данным на утро 17 октября, в России ковидом заразились 34 303 человека. Умерли 997. «Больше всего заболевших — в Москве и области (6 740 и 2 795 случаев), в Санкт-Петербурге (3 323 случая), Самарской и Нижегородской областях (896 и 711 случаев)», — ссылаются Новости Mail.ru на «Известия». Кроме того, суточного максимума достигла заболеваемость в Крыму — здесь выявили 586 новых больных.
Полную вакцинацию прошли больше 47,5 млн россиян — то есть около трети населения страны.
Врачи твердят: чтобы улучшить ковидную обстановку в России, поставленных прививок мало. Уровень вакцинации недостаточный.
Доктор наук и вирусолог Анатолий Альштейн объяснил, что в условиях медленной вакцинации заболеваемость продолжит расти. Виной тому и несоблюдение санитарных норм.
Анатолий Альштейн,
вирусолог:
Вряд ли число новых случаев COVID-19 будет расти все время. Скорее всего, мы стабилизируемся на какой-то отметке. Но на высоком уровне заболеваемость останется надолго. Причина — в недостаточном соблюдении санитарных правил и медленной вакцинации.
Портал приводит слова Елены Калединой — завотделением реанимации ковидного госпиталя в АТЦ «Москва». Она уверяет: у коронавируса нет возраста.
Отмечает: «Это иллюзия, что болеют, в том числе тяжело, только пожилые пациенты с сопутствующими заболеваниями. Это не так, молодые люди поступают тоже».
Главврач областной больницы в Иркутске Петр Дудин подтверждает: «Болеют люди всех возрастов — от новорожденных до стариков».
55-летний Иннокентий Шеремет из Екатеринбурга вел видеодневник из красной зоны. Говорит: «Я дважды терял сознание, в итоге очнулся в больничном туалете с разбитой головой. Чувствую себя раздавленным, даже встать с кровати — подвиг».