Николая Дроздова госпитализировали с множественными переломами

Знаменитого телеведущего и путешественника Николая Дроздова доставили в больницу с переломами ребер. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Врачи зафиксировали у Дроздова восемь переломов ребер. Как сообщают его родственники и друзья, телеведущий неудачно упал на улице, когда возвращался из МГУ.

Первое время Николай Дроздов лежал в реанимации. На данный момент его перевели в отдельную палату. К нему пускают только дочь.

По словам друга Дроздова, художника Константина Мирошника, телеведущему не стали накладывать гипс — врачи ждут, когда ребра срастутся сами. Как минимум неделю он проведет еще в больнице.

«Николай Николаевич — мужественнейший человек. Он не теряет оптимизма. Старается держаться. Я с ним на связи почти каждый день. Голос уже стал лучше. Рассказывает мне анекдоты про Штирлица и уже грезит о дальнейших путешествиях», — рассказывает Мирошник.

Ранее актрису Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника.