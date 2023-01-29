Николая Дроздова госпитализировали с множественными переломами

Врачи зафиксировали у Дроздова восемь переломов ребер. Как сообщают его родственники и друзья, телеведущий неудачно упал на улице, когда возвращался из МГУ.
Первое время Николай Дроздов лежал в реанимации. На данный момент его перевели в отдельную палату. К нему пускают только дочь.
По словам друга Дроздова, художника Константина Мирошника, телеведущему не стали накладывать гипс — врачи ждут, когда ребра срастутся сами. Как минимум неделю он проведет еще в больнице.
«Николай Николаевич — мужественнейший человек. Он не теряет оптимизма. Старается держаться. Я с ним на связи почти каждый день. Голос уже стал лучше. Рассказывает мне анекдоты про Штирлица и уже грезит о дальнейших путешествиях», — рассказывает Мирошник.
Ранее актрису Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника.
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