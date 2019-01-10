«Никто не умер от алкоголя». Алтайский минздрав подвел итоги новогодних каникул

Новый год и последующие каникулы, по данным Минздрава Алтайского края, прошли «относительно спокойно». «Не понадобилось никого эвакуировать санитарной авиацией, слава богу», — сказал на пресс-конференции замминистра Сергей Насонов.

Поликлиники и «скорая помощь»

В этом году схему оказания помощи на каникулах дополнили: в праздничные дни с 09.00 до 15.00 работали все поликлиники, а 2, 4 и 6 января и узкие специалисты в режиме дежурства. В поликлиники по месту жительства обратились 27 тыс. человек.

В праздники дежурили 80 бригад «скорой помощи». Их территория — Барнаул, Первомайский район, Новоалтайск, ЗАТО Сибирский и часть Павловского района. Среднее время бригады в пути составило 14,9 минут. Всего с 30 декабря по 8 января «скорая помощь» выезжала на вызовы 12 338 раз.

Заместитель главврача станции скорой помощи Барнаула Андрей Елисеев говорит, что на аттракционах и на горках тоже никто серьезно не пострадал, были только ушибы. В основном потому, что в последнее время администрация города регламентирует высоту горок и вообще устройство ледовых городков в соответствии с правилами безопасности.

ОРВИ и грипп

По данным Минздрава, каждый год в праздники количество вызовов «скорой помощи» увеличивается примерно на 30%.

«Несмотря на то, что мы всем рассказали о дежурстве штатных врачей в поликлиниках, люди думают, что никто не работает, и нужно вызывать „скорую помощь“, — рассказал Сергей Насонов. — Нагрузка увеличивается».

В итоге, самая частая причина для вызовов — вовсе не травмы, а ОРВИ, пневмонии и бронхиты.

По словам начальника отдела эпиднадзора и санитарной охраны краевого управления Роспотребнадзора Ольги Егоровой, на первую неделю января зафиксировали 8300 случаев ОРВИ в крае, 6200 — в Барнауле. Это намного ниже эпидемического порога. Случаев гриппа не было.

Специалисты связывают спокойную обстановку, во-первых, с массивной прививочной кампанией, во-вторых с тем, что люди, в том числе дети, в праздники не находились в коллективах и были «разобщены». Рост заболеваемости традиционно ждут в конце января.

Алкогольные отравления

Главный токсиколог края Герман Балаганский рассказал, что большого увеличения случаев алкогольных отравлений тоже не было.

Однако 31 декабря и 1 января больше человек было в так называемой «палате досуточного содержания». В нее поступают те, кому не требуется госпитализация. Таких через несколько часов забирают родственники или они уезжают сами. В обычные дни в палату поступает 4−5 человек, в праздники количество увеличилось до 13−15.

С 30 декабря госпитализировали 48 человек в состоянии «грубого алкогольного опьянения» — то есть без сознания. «От алкогольного токсикоза никто не умер», — констатировал Сергей Насонов.

Ожоги и обморожения

39 человек за праздники поступило в ожоговое отделение горбольницы № 3, об этом сообщил завотделением Виктор Сигитов. 9 человек госпитализированы с обморожениями, 8 из них в алкогольном опьянении.

Большинство термических травм — бытовые. Ни «скорая помощь», ни центр термических поражений не зафиксировали ни одного обращения пострадавших от пиротехники.

Пострадавшие от пожаров в ожоговый центр не поступали. «Было два пожара в Михайловском районе и один в Заринске, каждый унес жизни двух человек еще до приезда скорой помощи, к сожалению», — сказала Сергей Насонов.