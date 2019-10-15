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Здоровье

Нобелевский лауреат заявил, что наука бессильна перед раком

Рак нельзя победить, можно лишь создать вещества, способные более эффективно уничтожать новообразования, заявил нобелевский лауреат по химии Томас Линдал, сообщает ТАСС.

Врачи. Медицина. Операция.
Врачи. Медицина. Операция.
СС0

Ученый подверг критике тезис о том, что основными причинами мутаций и связанных с ними раковых опухолей являются радиация, солнечный ультрафиолет или канцерогенная пища.

По словам Линдала, ультрафиолет не способен породить опухоли в мозге, печени и других внутренних органах, и только один процент опухолей связан с ионизирующим излучением.

Возникновение онкологических заболеваний связано с повреждениями участков ДНК вследствие разложения воды и появления агрессивных форм кислорода в клетках, уверен ученый, пишет «Росбалт».

Нобелевскую премию по химии Линдал получил в 2015 году «за исследование механизмов восстановления ДНК». Награду вместе с ним получили Азиз Санджар и Пол Модрич.

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