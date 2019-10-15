Нобелевский лауреат заявил, что наука бессильна перед раком

Рак нельзя победить, можно лишь создать вещества, способные более эффективно уничтожать новообразования, заявил нобелевский лауреат по химии Томас Линдал, сообщает ТАСС .

Ученый подверг критике тезис о том, что основными причинами мутаций и связанных с ними раковых опухолей являются радиация, солнечный ультрафиолет или канцерогенная пища.

По словам Линдала, ультрафиолет не способен породить опухоли в мозге, печени и других внутренних органах, и только один процент опухолей связан с ионизирующим излучением.

Возникновение онкологических заболеваний связано с повреждениями участков ДНК вследствие разложения воды и появления агрессивных форм кислорода в клетках, уверен ученый, пишет «Росбалт».

Нобелевскую премию по химии Линдал получил в 2015 году «за исследование механизмов восстановления ДНК». Награду вместе с ним получили Азиз Санджар и Пол Модрич.