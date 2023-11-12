Ночью на Землю вновь обрушилась мощная магнитная буря. Как пережить

Уровень достиг шести баллов из девяти, указывает РЕН ТВ. Сейчас ученые на поверхности солнца снова фиксируют огромные разрывы, а значит, будет и выброс плазмы.

Такой магнитный шторм уже наблюдался в начале недели. Тогда россияне наблюдали полярное сияние. Причем даже не в северных широтах. Так, наблюдательные жители Алтайского края сумели запечатлеть сияние кровавого цвета. Можно добавить, что северное сияние — зрелищная часть магнитной бури.

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Также метеочувствительные люди ощутят геомагнитные удары 14, 15, 27 и 28 ноября.

Как защититься от магнитной бури:

снизить физическую активность,

чаще принимать контрастный душ,

есть меньше вредной пищи,

ограничить себя в употреблении алкоголя,

пить больше воды,

следить за своим эмоциональным состоянием.

Эти советы помогут метеочувствительным людям сохранить стабильное эмоциональное и физическое состояние в непростой для них период.

Точная электроника

Бури могут вывести из строя электронную технику на Земле, привести к радиационному облучению космонавтов, пассажиров и экипажей реактивных самолетов. В такие дни наблюдаются нарушение связи, а также некачественный телесигнал.

Радиация

Солнечная радиация — электромагнитное и корпускулярное излучение Солнца. Термин не означает радиацию в «бытовом» смысле этого слова (ионизирующее излучение). Однако ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.

До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямых и рассеянных лучей.

О зрелищной части

Цвет полярного сияния зависит от высоты, с которой идет излучение атомов и молекул газов, входящих в состав атмосферы Земли. Лучи преломляются в разных спектральных линиях. При большей плотности газов — в низких слоях атмосферы — сияние бывает зеленым. А в верхних слоях — красным.