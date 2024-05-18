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Здоровье

Нога беременной женщины стала гнить после укуса паука

Беременная женщина столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем после укуса паука, сообщает Mirror.

Это случилось в Бразилии. Женщина делала уборку дома. И почувствовала резкую боль в ноге.

Она заметила на коже следы укуса, но не придала этому значения. Спустя несколько дней состояние женщины ухудшилось. Она обратилась за медпомощью, указывает Газета.Ru.

Врач выписал ей антибиотики и отпустил на амбулаторное лечение, однако препараты не помогли. В месте укуса начался некроз тканей, женщину экстренно госпитализировали.

Укус паука не повлиял на будущего ребенка. Спустя несколько недель 29-летняя женщина родила здоровую дочь.

Ранее гадюка укусила юного сибиряка.

В лесу на подростка напала гадюка.

Мальчик был в лесу с дедом. Тот ножом убил змею и оказал внуку первую помощь.

Но мальчик не мог самостоятельно передвигаться. Тогда дед взял внука на руки и доставил в ближайший медпункт. Медики поставили укол, изъяли яд.

Сейчас подросток находится дома.

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