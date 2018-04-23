Здоровье

Новая формула воды для спорта представлена в Барнауле

Сегодня, 11:01.
Здоровье

21 апреля "Барнаульская водяная компания" представила новинку – воду "Легенда жизни" Спорт", которая рекомендована при физических и эмоциональных нагрузках.

Новая формула воды для спорта.
Новая формула воды для спорта. Фото : ООО "Барнаульская водяная компания".

Отличительная особенность воды "Легенда жизни" Спорт" заключается в идеальной концентрации кальция, магния и калия. Оптимальное соотношение макроэлементов (Ca?+ : Мg?+ : K+ = 1 : 0,6 : 0,2) и их содержание в воде достигается за счет высокой точности технологического процесса производства "Легенды". Благодаря этой формуле вода "Легенда жизни" Спорт":

  • способствует эффективному восстановлению организма после физической нагрузки и силовых тренировок;
  • восполняет дефицит магния, калия и кальция во время занятий спортом;
  • увеличивает физическую работоспособность;
  • утоляет жажду.

Процесс производства новой воды для спорта основан на рекомендациях ВОЗ и собственных лабораторных исследованиях "Барнаульской водяной компании". "Легенда жизни" Спорт" – это вода высшей категории качества, которая содержит в оптимальной для организма концентрации макроэлементы:

  • кальций – стимулирует работу мышц;
  • магний – расслабляет мускулатуру и расширяет сосуды, обладает антистрессовыми свойствами;
  • калий – нормализует сердечную деятельность, активно участвует в проводимости нервных импульсов мышцам.

Процессы обмена калия и магния в организме настолько связаны, что при снижении уровня магния в крови усиливается потеря калия (который затем весьма трудно восстановить на фоне дефицита магния). Эти макроэлементы уменьшают последствия стресса и готовят организм к новым физическим нагрузкам.

Вода "Легенда жизни" Спорт" дополнительно обогащена селеном – природным антиоксидантом. Селен защищает организм от стресса и стимулирует физическую работоспособность.

Тренировки и занятия любым видом спорта приводят к потери жидкости и дефициту

полезных макро- и микроэлементов. Поэтому вода "Легенда жизни" Спорт" лучше всего подходит людям, которые занимаются спортом, фитнесом или ведут активный образ жизни. "Легенда жизни" Спорт" предназначена для утоления жажды, приготовления спортивного питания и регулярного употребления без ограничений по состоянию здоровья.

Вода "Легенда жизни" Спорт" выпускается в объеме 0,7 литра. Бутылка оснащена

специальной крышкой с защитным колпачком и мембранным клапаном.

Заказать воду "Легенда жизни" Спорт" можно по телефонам в Барнауле 777-777, в Бийске 400-000 и на сайте www.777-777.org

Смотрите прямую трансляцию с презентации воды "Легенда жизни" Спорт" на канале Youtube, а также в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники"

Справка

  • По рекомендации ВОЗ необходимо ежедневно выпивать 30 мл воды на 1 кг веса тела (именно воды, другие жидкости в суточном объеме не учитываются).
  • Рекомендуется основной объем воды выпивать в первой половине дня.
  • Вода, выпитая на тренировке, не учитывается в суточном объеме. В зависимости от интенсивности тренировки объем необходимого количества воды может варьироваться от 0,5 до 1,5 литра.
  • Основное правило питьевого режима – не игнорировать чувство жажды и выпивать столько воды, сколько хочется.
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