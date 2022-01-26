Новая памятка Минздрава: что делать, если заболел COVID-19 в легкой форме

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А как поступить , если ковидом болеет ребенок?

Когда ковидом заразился ребенок, родителям рекомендуют незамедлительно проконсультироваться в детской поликлинике (можно дистанционно). Также в памятке Минздрава указан строгий запрет на самолечение.

Коронавирус. Дети. СС0

«Не стоит самостоятельно принимать антибиотики. Антибиотики могут быть назначены только медицинским работником и только в случае наличия показаний», — сказали в ведомстве.