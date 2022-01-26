Новая памятка Минздрава: что делать, если заболел COVID-19 в легкой форме

В памятке, опубликованной на сайте Минздрава, даны следующие рекомендации:
- привитым или переболевшим с положительным ПЦР-тестом на коронавирус и без симптомов — получить листок нетрудоспособности и самоизолироваться. Кроме того, нужно измерять температуру не реже раза в сутки;
- невакцинированным с симптомами ОРВИ или положительным тестом на ковид — позвонить поликлинику для дистанционной консультации. А если самочувствие ухудшается, то в ведомстве советуют вызвать «скорую».
Больным COVID-19 в легкой форме Минздрав также рекомендует регулярно проветривать помещения и наблюдать за своим состоянием, в том числе при помощи пульсоксиметра.
Когда ковидом заразился ребенок, родителям рекомендуют незамедлительно проконсультироваться в детской поликлинике (можно дистанционно). Также в памятке Минздрава указан строгий запрет на самолечение.
«Не стоит самостоятельно принимать антибиотики. Антибиотики могут быть назначены только медицинским работником и только в случае наличия показаний», — сказали в ведомстве.