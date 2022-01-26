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Здоровье

Новая памятка Минздрава: что делать, если заболел COVID-19 в легкой форме

Минздрав выпустил памятку для тех, кто болеет ковидом в легкой форме. Рассказываем, какие рекомендации в ней даны.

Коронавирус, маска. Пандемия.
Коронавирус, маска. Пандемия.
CC0
1
Что делать и как вести себя с COVID-19 в легкой форме?

В памятке, опубликованной на сайте Минздрава, даны следующие рекомендации:

  • привитым или переболевшим с положительным ПЦР-тестом на коронавирус и без симптомов — получить листок нетрудоспособности и самоизолироваться. Кроме того, нужно измерять температуру не реже раза в сутки;
  • невакцинированным с симптомами ОРВИ или положительным тестом на ковид — позвонить поликлинику для дистанционной консультации. А если самочувствие ухудшается, то в ведомстве советуют вызвать «скорую».
2
Что еще рекомендуют пациентам с ковидом в легкой форме?
Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
СС0

Больным COVID-19 в легкой форме Минздрав также рекомендует регулярно проветривать помещения и наблюдать за своим состоянием, в том числе при помощи пульсоксиметра.

3
А как поступить, если ковидом болеет ребенок?

Когда ковидом заразился ребенок, родителям рекомендуют незамедлительно проконсультироваться в детской поликлинике (можно дистанционно). Также в памятке Минздрава указан строгий запрет на самолечение.

Коронавирус. Дети.
Коронавирус. Дети.
СС0

«Не стоит самостоятельно принимать антибиотики. Антибиотики могут быть назначены только медицинским работником и только в случае наличия показаний», — сказали в ведомстве.

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