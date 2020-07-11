Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 июля 21°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Новая стабильность: 228 случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 228 инфицированных, зафиксирована одна смерть от коронавируса. Об этом 11 июля сообщается в сводке оперативного штаба.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

Их них в Барнауле выявлено 90 заболевших, в Бийске — 43, в Рубцовске — 25.

Также новыми случаями прирос Бийский район — 1, Бурлинский район — 2, Белокуриха — 1, Волчихинский район — 1, Зональный район — 6, ЗАТО Сибирский — 1, Калманский район — 3, Камень-на-Оби — 3, Ключевской район — 3, Красногорский район — 1, Крутихинский район — 1, Михайловский район — 6, Новоалтайск — 6, Немецкий национальный район — 1, Павловский район — 3, Первомайский район — 7, Петропавловский район — 2, Ребрихинский район — 8, Рубцовский район — 2, Славгород — 6, Тальменский район — 1, Усть-Пристанский — 2, Целинный район — 2, Яровое — 1.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 5589 человек, в том числе 550 детей до 17 лет. Тяжелобольных пациентов — 95, на аппарате ИВЛ — 25.

За сутки один человек скончался от коронавирусной инфекции. Всего умерли 120 человек, в том числе 52 — от COVID-19, 65 — от иных причин, 3 случая находятся на экспертизе.

Напомним, что 10 июля в Алтайском крае был установлен новый антирекорд по заражению — было выявлено 240 инфицированных.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость