Новая стабильность: 228 случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в Алтайском крае

Их них в Барнауле выявлено 90 заболевших, в Бийске — 43, в Рубцовске — 25.
Также новыми случаями прирос Бийский район — 1, Бурлинский район — 2, Белокуриха — 1, Волчихинский район — 1, Зональный район — 6, ЗАТО Сибирский — 1, Калманский район — 3, Камень-на-Оби — 3, Ключевской район — 3, Красногорский район — 1, Крутихинский район — 1, Михайловский район — 6, Новоалтайск — 6, Немецкий национальный район — 1, Павловский район — 3, Первомайский район — 7, Петропавловский район — 2, Ребрихинский район — 8, Рубцовский район — 2, Славгород — 6, Тальменский район — 1, Усть-Пристанский — 2, Целинный район — 2, Яровое — 1.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 5589 человек, в том числе 550 детей до 17 лет. Тяжелобольных пациентов — 95, на аппарате ИВЛ — 25.
За сутки один человек скончался от коронавирусной инфекции. Всего умерли 120 человек, в том числе 52 — от COVID-19, 65 — от иных причин, 3 случая находятся на экспертизе.
Напомним, что 10 июля в Алтайском крае был установлен новый антирекорд по заражению — было выявлено 240 инфицированных.