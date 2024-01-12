Новая угроза человечеству встревожила ученых: "омолодилась" самая страшная болезнь

Сейчас отмечают резкое увеличение числа онкологических заболеваний в мире среди людей возрастом до 50 лет. Самый большой рост зафиксировали в Северной Америке, Австралии и Западной Европе.

Так, в течение последних 20 лет частота выявления раковых заболеваний в США выросла на 12,8%.

Сейчас онкология занимает первое место по смертности среди болезней во всем мире.

Ранее онколог объяснил, почему рак "омолодился". По словам врача, сегодня быстро меняется внешняя среда и методы ее воздействий на человека.

Это привело к росту заболеваний нервной и иммунной систем, разных видов аллергии. Увеличилась нагрузка на сердечно-сосудистую систему, проблемы с лишним весом и, как следствие, обострилась онкология.

Самое важное - в нашем Telegram-канале