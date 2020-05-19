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Здоровье

Новая вспышка. В Поднебесной поместили на карантин 108 млн человек

На северо-востоке Китая поместили на карантин 108 млн человек, пишет РБК со ссылкой на данные Bloomberg и некоторые китайские СМИ.

Китай. Вирус.
Китай. Вирус.
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На данный момент в провинции Цзилинь зарегистрировано только 34 новых случая заражения. Тем не менее там уже прекращено автобусное и железнодорожное сообщение. Закрыты школы.

В провинцию отправили правительственную комиссию. Уже уволены шесть местных высокопоставленных чиновников.

Первым китайским городом, где началась вспышка коронавируса нового типа, стал Ухань, пишет bfm.ru. Там строгие меры изоляции были введены с конца января. И только с 7 мая в Ухане отменили последние ограничения — дети пошли в школы.

Между тем Вьетнам показал фантастическую эффективность в борьбе с коронаврусом, сообщает Atlantico. В стране, насчитывающей 97 млн жителей, зафиксировали немногим более 300 заражений COVID-19 и ни одного смертельного исхода.

Кризисный комитет против нового коронавируса здесь был создан в конце января. Границы с Китаем были закрыты, а карантинные меры были приняты по-разному в разных регионах страны, но быстро.

Вьетнамские власти ранее успешно противостояли другим опасным эпидемиям, в том числе SARS, птичьему гриппу, кори, денге или MERS-CoV.

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