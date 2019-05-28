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Здоровье

Новые правила ОМС: медики осмотрят всех россиян за два года

В России начали действовать новые правила обязательного медицинского страхования. Будет усилено профилактическое направление в работе поликлиник, пишет РИА Новости.

Врач. Пациент.
Врач. Пациент.
СС0

Так, в ближайшие два года планируется провести диспансеризацию и профилактический осмотр всех россиян.

После для каждого жителя будет определена группа здоровья. При хронических заболеваниях пациент будет проходить медобследование несколько раз в год, пишет bfm.ru. Причем ему будут напоминать об этом сами врачи или представители страховой компании.

При возникновении сомнений в качестве проведенного обследования и лечения страховые представители должны будут назначить экспертизу полученного пациентом лечения.

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