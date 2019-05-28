Новые правила ОМС: медики осмотрят всех россиян за два года

Так, в ближайшие два года планируется провести диспансеризацию и профилактический осмотр всех россиян.
После для каждого жителя будет определена группа здоровья. При хронических заболеваниях пациент будет проходить медобследование несколько раз в год, пишет bfm.ru. Причем ему будут напоминать об этом сами врачи или представители страховой компании.
При возникновении сомнений в качестве проведенного обследования и лечения страховые представители должны будут назначить экспертизу полученного пациентом лечения.