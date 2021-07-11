11 июля 26°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Новый антирекорд установил Алтайский край по числу заразившихся коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае от новой коронавирусной инфекции скончались 13 пациентов, заразились COVID-19 — 247 пациентов, выздоровели — всего 46 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Ковидный госпиталь в Алтайском крае. Коронавирус.
Ковидный госпиталь в Алтайском крае. Коронавирус.
altairegion22.ru

Из этих цифр обращает на себя внимание новый антирекорд по числу заразившихся инфекцией. Прежний рекорд составлял 246 человек и был установлен 15 июля 2020 года. Очевидно, что край сегодня находится в третьей волне ковида.

Где зафиксированы новые случаи

  • Барнаул — 77,
  • Бийск — 29,
  • Рубцовск — 27,
  • Славгород — 14,
  • Алейск — 13,
  • Новоалтайск — 12,
  • Камень-на-Оби — 8,
  • Змеиногорский район — 7,
  • Локтевский, Михайловский, Поспелихинский районы — по 6,
  • Ключевский, Тогульский, Усть-Пристанский районы — по 5,
  • Алейский, Калманский, Топчихинский районы — по 4,
  • Новичихинский, Шипуновский районы — по 3,
  • Павловский, Табунский, Усть-Калманский районы — по 2,
  • Волчихинский, Кытмановский, Первомайский районы — по 1.

Сколько пациентов находится в больницах

По состоянию на 11 июля, в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся еще 2953 человека. Кроме этого, 725 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных — 561, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 184.

Сколько свободных коек в госпиталях еще осталось

691 резервная койка.

Сколько тестирований проводится в сутки

274 человека в день проходят ПЦР-тест.

Сколько человек поставили прививки

На утро 11 июля — 396 275 человек. Среди них 116 628 жителей края получили первую прививку, а 279 647 человек полностью привиты.

.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость