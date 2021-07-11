Новый антирекорд установил Алтайский край по числу заразившихся коронавирусом за сутки

Из этих цифр обращает на себя внимание новый антирекорд по числу заразившихся инфекцией. Прежний рекорд составлял 246 человек и был установлен 15 июля 2020 года. Очевидно, что край сегодня находится в третьей волне ковида.
Где зафиксированы новые случаи
- Барнаул — 77,
- Бийск — 29,
- Рубцовск — 27,
- Славгород — 14,
- Алейск — 13,
- Новоалтайск — 12,
- Камень-на-Оби — 8,
- Змеиногорский район — 7,
- Локтевский, Михайловский, Поспелихинский районы — по 6,
- Ключевский, Тогульский, Усть-Пристанский районы — по 5,
- Алейский, Калманский, Топчихинский районы — по 4,
- Новичихинский, Шипуновский районы — по 3,
- Павловский, Табунский, Усть-Калманский районы — по 2,
- Волчихинский, Кытмановский, Первомайский районы — по 1.
Сколько пациентов находится в больницах
По состоянию на 11 июля, в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся еще 2953 человека. Кроме этого, 725 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных — 561, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 184.
Сколько свободных коек в госпиталях еще осталось
691 резервная койка.
Сколько тестирований проводится в сутки
274 человека в день проходят ПЦР-тест.
Сколько человек поставили прививки
На утро 11 июля — 396 275 человек. Среди них 116 628 жителей края получили первую прививку, а 279 647 человек полностью привиты.
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