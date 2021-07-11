Новый антирекорд установил Алтайский край по числу заразившихся коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае от новой коронавирусной инфекции скончались 13 пациентов, заразились COVID-19 — 247 пациентов, выздоровели — всего 46 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Из этих цифр обращает на себя внимание новый антирекорд по числу заразившихся инфекцией. Прежний рекорд составлял 246 человек и был установлен 15 июля 2020 года. Очевидно, что край сегодня находится в третьей волне ковида.

Где зафиксированы новые случаи

Барнаул — 77,

Бийск — 29,

Рубцовск — 27,

Славгород — 14,

Алейск — 13,

Новоалтайск — 12,

Камень-на-Оби — 8,

Змеиногорский район — 7,

Локтевский , Михайловский , Поспелихинский районы — по 6,

Михайловский Поспелихинский районы — по 6, Ключевский , Тогульский , Усть-Пристанский районы — по 5,

Тогульский Усть-Пристанский районы — по 5, Алейский , Калманский , Топчихинский районы — по 4,

Калманский Топчихинский районы — по 4, Новичихинский , Шипуновский районы — по 3,

Шипуновский районы — по 3, Павловский , Табунский , Усть-Калманский районы — по 2,

Табунский Усть-Калманский районы — по 2, Волчихинский , Кытмановский , Первомайский районы — по 1.

Сколько пациентов находится в больницах

По состоянию на 11 июля, в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся еще 2953 человека. Кроме этого, 725 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных — 561, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 184.

Сколько свободных коек в госпиталях еще осталось

691 резервная койка.

Сколько тестирований проводится в сутки

274 человека в день проходят ПЦР-тест.

Сколько человек поставили прививки

На утро 11 июля — 396 275 человек. Среди них 116 628 жителей края получили первую прививку, а 279 647 человек полностью привиты.

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