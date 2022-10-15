15 октября
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Здоровье

Новый этап. В России выделили первый вирус гриппа H3N2

В России выделили первый вирус гриппа типа, А (H3N2), сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Коронавирус, маска. Пандемия.
Коронавирус, маска. Пандемия.
CC0

«На прошлой неделе был выделен первый вирус гриппа H3N2 — завозной, из Египта. Пока других вирусов гриппа не территории России нет. Следовательно, у нас есть время, чтобы тщательно проработать план действий», — приводит комментарий Поповой пресс-служба Роспотребнадзора.

В остальном — ситуация в России по всем респираторным инфекциям остается стабильной.

Как отмечено в докладах коллегии Роспотребнадзора, активность гриппа H3N2 в мире с октября 2021 года по май 2022 года была значительно выше, чем в предшествующий сезон, но ниже показателей допандемийного времени. Также участники констатировали, что COVID-19 вошел в циркуляцию группы респираторных инфекций, нарушив сезонность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ.

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