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8 февраля

Новый глава Минздрава рассказал, сколько людей пострадало от ошибок врачей

Ежегодно в России из-за неправильных действий врачей тяжелые осложнения получают около 70 тыс человек, рассказал новый министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщили «Ведомости».

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ.
Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ.
rosminzdrav.ru

Например, из-за неверного применения местного анестетика лидокаина в год умирает более 25 человек. А из-за неправильного использования медицинских каталок на скорой помощи гибнет минимум один-два человека в год, добавил министр.

В связи с этим Мурашко предложил включить в программы медицинских вузов вопросы безопасности оказания медицинской помощи, ее качества, обращения с лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

Соблюдение правил безопасности при оказании медицинской помощи, по его мнению, является ключевым звеном для снижения смертности.

Министр также заявил о кадровых проблемах в регионах. Сегодня существует реальная проблема найти главного врача или руководителя регионального минздрава, пояснил Мурашко.

«Они меняются на сегодняшний день — я уже перестал запоминать! — в некоторых регионах за два года поменялось пять человек», — сказал он.

Что известно о новом руководителе Минздрава

Мурашко сменил на посту министра здравоохранения Веронику Скворцову. По образованию он врач, доктор медицинских наук по специальностям «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и «Акушерство и гинекология».

До 2006 года он работал в медицинских учреждениях Коми. В этой же республике с 2006 по 2011 годы он руководил местным минздравом. В Москву переехал в 2012 г. од— стал замруководителя Росздравнадзора, который возглавил сначала в 2013 год как врио, а с 2015 год — как постоянный руководитель.

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