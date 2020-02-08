Новый глава Минздрава рассказал, сколько людей пострадало от ошибок врачей

Ежегодно в России из-за неправильных действий врачей тяжелые осложнения получают около 70 тыс человек, рассказал новый министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщили «Ведомости».

Например, из-за неверного применения местного анестетика лидокаина в год умирает более 25 человек. А из-за неправильного использования медицинских каталок на скорой помощи гибнет минимум один-два человека в год, добавил министр.

В связи с этим Мурашко предложил включить в программы медицинских вузов вопросы безопасности оказания медицинской помощи, ее качества, обращения с лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

Соблюдение правил безопасности при оказании медицинской помощи, по его мнению, является ключевым звеном для снижения смертности.

Министр также заявил о кадровых проблемах в регионах. Сегодня существует реальная проблема найти главного врача или руководителя регионального минздрава, пояснил Мурашко.

«Они меняются на сегодняшний день — я уже перестал запоминать! — в некоторых регионах за два года поменялось пять человек», — сказал он.

Что известно о новом руководителе Минздрава

Мурашко сменил на посту министра здравоохранения Веронику Скворцову. По образованию он врач, доктор медицинских наук по специальностям «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и «Акушерство и гинекология».

До 2006 года он работал в медицинских учреждениях Коми. В этой же республике с 2006 по 2011 годы он руководил местным минздравом. В Москву переехал в 2012 г. од— стал замруководителя Росздравнадзора, который возглавил сначала в 2013 год как врио, а с 2015 год — как постоянный руководитель.